Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato direttamente Flavio Insinna e soprattuto a cosa si riferiva con le sue parole.

Oltre ad essere il conduttore dell’Eredità, Flavio Insinna è anche un personaggio molto amato della televisione.

Vediamo cosa ha dichiarato, nelle ultime ore, lasciando tutti a bocca aperta.

Flavio Insinna stupisce tutti

Da quando è iniziata tutta la pandemia, l’amato Flavio Insinna ha mantenuto sempre un rapporto diretto con i suoi telespettatori, utilizzando l’anteprima del programma L’Eredità.

Recentemente, ha rilasciato una bella intervista alle pagine del giornale Voi dichiarando alcune parole, che in un certo senso, hanno stupito i sui ammiratori e non solo.

Ha toccato, infatti un qualcosa a lui molto caro, e le sue parole sono state:

“Il fatto di non avere pubblico per me, in questo momento, conta poco. E’ molto più grave che a tanti lavoratori che fanno parte del mondo dello spettacolo manchi il pane…”

Un pensiero davvero toccante, che rende ancora più speciale Flavio Insinna, ma ha anche rivelato che il futuro non lo vede così negativo, perché ha grandissima speranza nella scienza.

Anche perchè, forse in pochi lo sanno, ma il padre di Flavio era un medico, e giustamente crede molto nella scienza.

Insomma speriamo davvero che il futuro per tutti i lavoratori delle spettacolo e non solo, sia più roseo e propizio rispetto a quello che ci stiamo lasciando alle nostre spalle, e che tutto questo sia solamente un brutto ricordo da raccontare alle generazioni future.

Nelle ultime settimane poi è stato partner con Patty Pravo con il quale ha condiviso il bancone, prima del programma Il cantante mascherato e successivamente dello speciale proprio sulla nota cantante, che ha indicato come una grandissima professionista.

E voi avete seguito uno di questi due programma che Flavio Insinna ha condotto insieme alla grande cantante? Cosa ne pensate delle parole spese sul mondo dei lavoratori dello spettacolo?