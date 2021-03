Vediamo bene chi tra i vari ospiti del programma condotto da Mara Venier, è in isolamento e cosa sta succedendo.

Come sappiamo il programma domenicale condotto alla perfezione da Mara Venier, nella puntata di oggi, andrà in onda dal Teatro Ariston di Sanremo.

Vediamo meglio insieme la notizia arrivata da poco, per quanto riguarda due suoi ospiti di oggi.

Mara Venier: due ospiti di Domenica In sono in isolamento

Il programma di Mara Venier è iniziato con un leggero ritardo, per via della Santa Messa celebrata da Papa Francesco in diretta dall’Iraq.

Come succede tutti gli anni, dopo il Festival di Sanremo, è d’obbligo l’appuntamento con Domenica In, in diretta dall’Ariston.

Durante tutta la diretta si parlerà di quello che è successo durante i vari giorni, per quanto riguarda questo Festival davvero speciale e sicuramente irripetibile.

Come sappiamo, i vincitori di questa edizione sono stati i Maneskin, ma da poco è arrivata la notizia che due suoi ospiti sono in isolamento.

Stiamo parlando di Pino Strabioli e di Vincenzo De Lucia, conosciuto soprattutto per le imitazioni fatte in queste settimane, tra cui quella memorabile di Barbara D’urso.

La notizia è stata riportata dal sito Davide Maggio, il primo perché Stroboli è entrato in contatto con persona positiva, ed è l’accompagnatore di Vincenzo de Lucia, che nella giornata di oggi, avrebbe presentato l’imitazione di Ornella Vanoni.

Tutti e due, si legge, che sono risultati negativi ai test ma la Rai ha chiesto l’isolamento precauzionale.

Oggi la puntata di Domenica In sarà piena di ospiti, e ci saranno anche vari ospiti, come Cristiano Malgioglio, Francesca Barra e Claudio Santamaria.

Non mancheranno, come sempre momenti di informazione anche per la campagna vaccinale in corso, dove ci sarà il Prof.Bassetti, insieme ad Irama in collegamento da Milano.

Insomma una grandissima puntata, molto interessante, dove però vivendo un momento particolare non è priva di cambi di programma repentini.