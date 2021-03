Temptation Island, nozze annullate tra Alberto e Speranza? le parole di lui

La coppia di Temptation Island dopo l’annuncio delle imminenti nozze sarebbe nuovamente in crisi. Ecco cosa ha raccontato Alberto sulla relazione con la compagna.

Nuovo colpo di scena nella coppia di Temptation Island formata da Speranza Capasso e Alberto Maritato. Sono stati tra i protagonisti più chiacchierati dell’ultima edizione del reality spaccando in due l’opinione del pubblico a casa. Tutto è iniziato quando durante la separazione imposta dal programma, Maritato ha instaurato una relazione clandestina con la tentatrice Nunzia Taglialatela. La fidanzata sconvolta dal tradimento in diretta nazionale del compagno aveva deciso di lasciarlo uscendo da sola dal reality. Una volta tornati alla vita reale però Alberto, dopo aver frequentato per qualche tempo la tentatrice, aveva capito di essere ancora innamorato di Speranza decidendo di riconquistarla a tutti i costi. Per mesi aveva condiviso Instagram stories nelle quali mostrava tutti i suoi sforzi per farsi perdonare dalla napoletana. Fiori, regali e dichiarazioni d’amore ad ogni ora del giorno e della notte, che alla fine hanno fatto capitolare Speranza. La bella napoletana ha deciso di perdonare ancora una volta Alberto concedendogli una ennesima possibilità.

Da quel momento Alberto sembrava essere tornato sulla retta via, chiedendo addirittura alla Capasso di sposarlo. Per la fatidica proposta aveva organizzato una splendida festa a sorpresa sul mare, corredata da palloncini e candele, alla fine della quale ha proposto alla fidanzata di diventare sua moglie. Speranza aveva accettato e tutto sembrava essere finito per il meglio. Sembrava perché a distanza di qualche mese sembrerebbe che le cose non stiano procedendo a gonfie vele. A dichiararlo è stato lo stesso Maritato che attraverso delle Instagram stories ha condiviso con i followers il difficile momento che la coppia sta attraversando. “Come in ogni coppia esistono alti e bassi e questo non è un periodo felicissimo per noi” ha confessato. “Immaginavo che dopo tutto quello che è successo potesse esserci un momento del genere ma spero di poterlo superare come è successo in passato” ha concluso. Insomma sembrerebbe proprio che Maritato e Speranza siano nuovamente entrati in crisi. Una nuova lontananza che potrebbe portare la coppia a rivalutare il matrimonio.

La coppia non ha voluto condividere i motivi che li hanno portati ad una nuova crisi ma secondo i follower più attenti Speranza avrebbe ancora molti dubbi sul comportamento e soprattutto la fedeltà del compagno. E voi cosa ne pensate riuscirà la napoletana a mettere una pietra sopra alla condotta non proprio esemplare di Alberto?