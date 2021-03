Luca Gaudiano ha vinto con il suo brano Polvere da Sparo la categoria Nuove proposte di Sanremo 2021

Un momento davvero emozionante quello appena vissuto a Sanremo 2021. Luca Gaudiano con il suo brano ha vinto la categoria Nuove proposte regalando questa vittoria a suo padre. Un ragazzo d’oro che come tutti ha vissuto un anno molto difficile. Il ragazzo ha passato la prima fase eliminatoria di Sanremo con il brano Polvere da sparo, arrivando fino alla vittoria.

Chi è Luca Gaudiano

Luca Gaudiano, è nato a Foggia il 3 dicembre 1991. Ha 29 anni ed ha sempre avuto la passione per la musica. L’artista ha un fratello più grande di nome Emilio con cui ha un ottimo rapporto. Sappiamo che la madre è un’insegnante di lettere e il padre, purtroppo, è venuto a mancare due anni fa per motivi sconosciuti.

Il cantante dopo il diploma ha voluto seguire la sua passione, ovvero la musica e dopo aver studiato a Roma si è trasferito a Milano. E proprio qui che ha iniziato a comporre i suoi primi brani. Tutto è iniziato grazie alla chitarra regalatagli proprio da suo padre. Man mano ha fatto della sua passione il proprio lavoro fino ad arrivare a Sanremo: il sogno.

L’artista vince Sanremo con la categoria Nuove Proposte

La carriera di Gaudiano è solo all’inizio e il suo debutto risale a settembre 2020 con il primo 45 giri digitale, contenente i brani Le cose inutili e Acqua per occhi rossi. Luca ha voluto darsi una grande possibilità e ha partecipato a AmaSanremo riuscendo arrivare in finale e aggiudicandosi un posto per il Festival di Sanremo 2021 con il brano Polvere da sparo, dedicato proprio al papà.

Una canzone che ha interpretato con tanto amore e che possiamo dire è arrivata nel cuore di tutti, compreso quello della sala stampa, tanto da vincere la categoria Nuove proposte. Luca Gaudiano si è emozionato e non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime, dedicando tale momento proprio al papà…