Giovanna Civitillo svela la natura del suo rapporto con Alice, la figlia avuta da Amadeus nel precedente matrimonio.

La moglie di Amadeus è tornata in tv dopo un lungo periodo di assenza. Il suo debutto televisivo risale negli anni 2000, dove accanto al suo futuro marito era diventata famosa per la scossa. All’epoca tutti parlavano di lei, della sua bellezza e anche del proprio talento confermato negli anni successivi. Quest’anno, gli sponsor l’hanno scelta come Prima festival accanto a Valeria Graci e Giovanni Vernia. In una recente intervista a Diva e Donna, Giovanna ha parlato molto del suo rapporto con la sua famiglia e del sostegno che riceve ogni giorno soprattutto dalla suocera e da Alice.

Chi è Alice, la figlia di Amadeus?

Alice è la prima figlia di Amdeus, avuta dal precedente matrimonio con Marisa Di Martino. La giovane e la Civitillo hanno uno splendido rapporto anche se per motivi di lavoro, si è dovuta trasferire in Spagna.

Durante l’intervista, Giovanna ha ammesso che è stata proprio Alice a spingere suo padre tra le sue braccia ai tempi in cui entrambi erano nel famoso game show di Rai 1. Dopo un lungo corteggiamento Amadeus è riuscito a conquistarla e oggi oltre ad unirsi in matrimonio hanno anche un bambino di nome Josè.

A fare il passo passo è stato proprio il direttore Artistico di Sanremo, invitandola a prendere un caffè con un bigliettino. Un lungo e faticoso corteggiamento che però possiamo dire ha avuto i suoi frutti.

Il rapporto tra Alice e Giovanna Civitillo

La prima figlia di Amadeus, Alice come già detto in precedenza ha un bellissimo rapporto sia con suo padre che con Giovanna. Motivo per cui è stata scelta come testimone alle loro nozze, che si sono celebrate per la seconda volta in chiesa due anni fa. Si perchè la loro prima unione risale al 2009 e solo dopo aver avuto l’annullamento dalla Sacra Rota ha voluto realizzare il desiderio della compagna, ovvero quello di indossare l’abito da sposa.