Ued, la tronista Samantha Curcio attrice: Ecco dove l’abbiamo vista

Samantha prima di partecipare a Uomini e Donne è stata protagonista di un programma televisivo Alta Infedeltà

Non sembra proprio prendere consensi la nuovissima tronista curvy di Uomini e donne. Samantha Curcio, purtroppo, continua a non piacere e sui social molti telespettatori criticano le sue scelte e i propri modi di fare. A quanto pare la giovane trentenne però non è del tutto estranea al mondo della televisione. La partecipazione a Ued non è la sua prima esperienza davanti alle telecamere infatti è stata una delle attrici di Alta infedeltà.

Samantha Curcio attrice ad Alta Infedeltà

Chi segue questo programma sul nove, sa benissimo che si tratta di storie terminate male e di tradimenti. Samantha Curcio ha interpretato proprio il ruolo della terza incomoda e ha raccontato questa esperienza ad Alta Infedeltà.

A lanciare l’indiscrezione, la nota blogger Deianera Marzano che ha ricevuto l’informazione da parte di un fan. Una notizia davvero clamorosa che potrebbe far scatenare ancora di più gli appassionati del programma di Maria De Filippi.

Sono giorni che la tronista di Uomini e donne continua a perdere consensi e quasi nessuno crede alla sua buona fede. In tanti credono che Samantha sia a Canale 5 per visibilità e non per trovare l’amore, come lei ha dichiarato. Forse, con questa esperienza pensa di poter trovare qualche sbocco in televisione.

La tronista è davvero alla ricerca dell’amore?

C’è da dire che non è la prima volta che arrivano segnalazioni sui tronisti e che qualcuno abbia già partecipato a programmi televisivi. Ovvio, che questo scoop fa molto riflettere e fa storcere ancor di più il naso a chi non crede a Samantha. La ragazza si è presentata come una persona diversa ovvero non come le solite troniste: “Sono una donna “curvy”, un modello non apprezzato in tv”.

Intanto, nelle ultime puntate, la giovane di Sapri si è dichiarata ad un cavaliere del trono over. La Curcio ha ammesso di avere un particolare interesse per Gero, il cavaliere siciliano che ha fatto perdere la testa già a mezzo parterre femminile. Cosa succederà tra i due?