Samantha, la nuova tronista di uomini e donne ha ammesso di essere molto interessata ad un cavaliere del parterre degli over

La nuova tronista Samantha nonostante non sembra stia prendendo consensi da parte del pubblico di uomini e donne, di recente ha fatto una confessione. La giovane di Sapri è sul trono da meno di un mese ma subito si è fatta notare dai ragazzi per il suo caratterino. Per il programma di Canale 5, Samantha è la prima tronista curvy, in quanto non rispetta i soliti canoni da ragazza di spettacolo. La 30enne si è detta pronta per questa avventura e l’unico suo desiderio è quello di potersi innamorare. Il vero colpo di scena è arrivato pochi giorni fa dove ha ammesso che è particolarmente interessata ad un cavaliere del trono over.

Samantha la tronista si dichiara ad un cavaliere del trono over

Le anticipazioni di Uomini e Donne relativa alla registrazione del 3 marzo 2021, segnalano una novità inaspettata su Samantha Curcio. La giovane ha confessato un particolare interesse per un cavaliere del trono over e si è detta pronto a conoscerlo. Stiamo parlando di Gero, con cui sembra aver scambiato anche alcune chiacchiere dopo la precedente puntata.

I due hanno dichiarato di provare un interesse reciproco e di volersi conoscere più a fondo. Ovviamente, la notizia non è rimasta indifferente ai due corteggiatori della ragazzi, Ugo e Alessio che non hanno reagito bene. Inoltre, tale dichiarazione ha scatenato anche la furia di Armando Incarnato che subito è intervenuto per criticare Samantha.

Nuovo scontro tra Armando e la tronista di Uomini e donne

Dopo lo scontro avuto la scorsa settimana con Samantha Curcio, Armando Incarnato non ha perso tempo nel criticare l’atteggiamento della tronista. Il cavaliere ha subito inferito, schierandosi dalla parte dei suoi corteggiatori facendo notare a tutti la sua incoerenza. Nel dettaglio ha sottolineato la grande differenza tra Alessio e Gero e quanto siano differenti sia fisicamente che caratterialmente. ,

Ovviamente, Samantha ha cercato di spiegare il suo punto di vista, confessando che il suo prototipo di ragazzo è Gero ma Alessio riesce a prenderla mentalmente. Insomma, due ragazzi diversi si ma che entrambi la incuriosiscono.