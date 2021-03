Il vincitore dell’undicesima edizione del Grande Fratello annuncia l’arrivo del suo primo figlio: su Instagram la foto della compagna in dolce attesa

Andrea Cocco diventerà papà. Il vincitore dell’undicesima edizione del Grande Fratello ha annunciato via Instagram la gravidanza della compagna Teresa. Andrea all’anagrafe Andrea Hirai Cocco è stato uno tra i concorrenti più amati del reality show di canale cinque. Vinse l’11esima edizione nel 2011 e si aggiudicò anche il primato di concorrente rimasto più tempo nella casa più spiata d’Italia. Infatti se molti pensano che l’edizione del GF Vip appena conclusa sia la più lunga della storia si è sbagliato: nel 2011 i concorrenti furono reclusi per ben 183 giorni, ben 14 giorni in più dei Vipponi dell’ultima edizione. La vita amorosa di Cocco fu molto discussa all’epoca. Andrea entrò fidanzato con la modella Silvia, ma durante il reality lei lo lascio. Non tutti i mali vengono per nuocere e Andrea ritrovò l’amore proprio all’interno della casa. Si fidanzò con la coinquilina Margherita Zanatta e la storia proseguì diversi anni prima di annunciare la loro separazione.

Oggi l’italo giapponese prosegue la sua carriera da attore e soprattutto la sua vita sentimentale sembra procedere a gonfie vele. Andrea è felicemente fidanzato con Teresa e la coppia è in attesa del primo figlio. L’annuncio è stato fatto proprio da Andrea nelle scorse ore. Cocco ha affidato ai social la notizia pubblicando una foto della compagna intenta a raccogliere dei limoni con un bel pancione pronunciato. “Mentre raccogliamo limoni aspettiamo la venuta di Massimo (chikahiro)” ha scritto nella didascalia della fotografia. Gli hashtag #felicitàimmensa #mancapoco riassumono tutto l’entusiasmo del futuro papà per l’arrivo del suo primogenito.

Come svelato dallo stesso Gieffino sarà un maschio e si chiamerà Massimo. Dopo la condivisione della notizia sono arrivati centinaia di messaggi di congratulazioni per la coppia che accoglierà il nuovo bebè tra pochissime settimane. Noi ci uniamo ai fan dell’attore e gli facciamo i nostri migliori auguri.