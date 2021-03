Elodie, incidente ‘ops’ a Sanremo: lo spacco si apre e si vede tutto

Elodie si è resa protagonista di un incidente molto piccante mentre scendeva le scale dell’Ariston: il vestito si è aperto troppo

Ieri sera, nella seconda serata del festival di Sanremo 2021 Elodie ha incantato tutti. Quest’anno l’ex partecipante di Amici non è in gara ma bensì come conduttrice. La bellissima 30enne possiamo dire che è stata la protagonista indiscussa del karmesse e non solo per la sua bellezza ma anche per il proprio talento. Dopo aver presentato alcuni artisti, la Di Patrizi si è esibita con un mix di canzoni sue, scatenando la fantasia dei telespettatori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo 2021 (@festival.sanremo2021)

Elodie conquista tutti nel suo meraviglioso abito di cristalli