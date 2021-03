Luca Argentero e Cristina Marino si sposano: svelati i primi preparativi

Luca Argentero e Cristina Marino annunciano il loro matrimonio su Instagram. I video con la wedding planner svelano l’evento e l’attrice racconta i primi dettagli del matrimonio.

Luca Argentero e Cristina Marino si sposano. La voce era nell’aria da diverso tempo e i due attori hanno sempre ammesso di voler convolare a nozze il prima possibile, ma il grande giorno era stato più volte rimandato. Prima la scoperta dell’arrivo della loro primogenita Nina Speranza e poi l’arrivo della pandemia da Covid 19, non hanno permesso lo svolgimento del matrimonio. Ma ora ad un anno di distanza la coppia è pronta a giurarsi amore eterno. A svelarlo è stata proprio Cristina che tramite delle stories postate su Instagram ha mostrato i suoi incontri con la Wedding Planner. La bella attrice è andata a fare la prova degustazione del menu e ha mostrato uno scorcio della location nella quale si svolgerà la cerimonia. Ovviamente appena è circolata la notizia suoi social è stata sommersa da tantissime domande dei suoi followers curiosi di sapere qualcosa di più sul grande giorno. Cristina però non ha voluto svelare molto:“ Siamo molto riservati sulla nostra vita privata” ha raccontato: “L’unica cosa che vi posso dire è che sarà una festa d’amore molto semplice” ha concluso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)



Nessuna stranezza o festa pomposa quindi, Argentero e la Marino vogliono che il loro giorno speciale sia semplicissimo e di buon gusto. Una festa per condividere il loro amore solo con gli amici più stretti e le loro famiglie. Luca e Cristina si sono conosciuti durante le riprese del film Vacanze ai Caraibi e da allora non si sono più lasciati. Un grande amore nato un per caso e che entrambi non pensavano potesse mutare nella relazione più importante delle loro vite. E invece dopo 6 anni e l’arrivo della figlia Nina, quest’anno Covid permettendo i due si prometteranno amore eterno. Per Luca Argentero si tratta del secondo matrimonio dopo quello con la ex compagna Miriam Catania celebrato nel 2007 e terminato dopo 9 anni.

Purtroppo Cristina ha deciso di non svelare ulteriori dettagli sui particolari della festa e non ci resta che attendere il grande giorno per scoprire come e quando convoleranno a nozze. E noi gli facciamo i nostri migliori auguri per una lunga e felice vita insieme.