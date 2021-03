Vediamo insieme che cosa è successo ieri sera, e che forse in pochi hanno notato, ovvero l’incidente di Amadeus, insieme a Fiorello.

Ieri sera è andata in onda, in diretta, la prima puntata del Festival di Sanremo, che ha lasciato tutti senza parole.

Vediamo meglio insieme che cosa è successo ad Amadeus, insieme a Fiorello.

Amadeus: l’incidente evitato per poco, insieme a Fiorello

Come sappiamo stiamo a pochissimo dall’inizio della nuova serata, per quanto riguarda il super amato Festival di Sanremo.

Ma nella prima serata che è andata in onda ieri sera, è successo qualcosa di particolare ad Amadeus, ma non tutti si sono accorti dell’accaduto.

I due mattatori hanno iniziato a girare tra le varie poltroncine, tristemente vuote, per far passare un po’ di tempo prima di ricevere una busta con il verdetto che attendevano.

Sul web hanno iniziato a fare subito dell’ironia, per quanto è successo, perché Amadeus non ha visto uno scalino che c’era e per pochissimo non ha fatto una rovinosa caduta all’interno del teatro Ariston.

Fortunatamente, grazie ai riflessi sicuramente allenati, e alla grande capacità di improvvisare tutto si è risolto per il meglio e non ci sono state delle problematiche, come una eventuale, e rovinosa, caduta alla prima serata dell’Ariston.

Insomma la prima puntata, co me abbiamo visto è andata nel migliore dei modi, con mille battute e momenti davvero divertente tra Amadeus e Fiorello, che oltre ad essere dei grandi professionisti, si vede perfettamente che sono due amici di vecchia data.

E si vocifera anche, che il prossimo anno si farà nuovamente il Festival, ma come primo presentatore Fiorello ed Amadeus come spalla.

Voi siete riusciti a vedere questo piccolo inconveniente che poteva far rischiare molto al super presentatore Amadeus?

Amadeus ha anche letto una bellissima lettera iniziale lasciando tutti senza parole, dove ha spiegato che per lui questo è il Festival della rinascita, per tutti, ed un aiuto per le persone che lavorano nel mondo dello spettacolo e della musica.