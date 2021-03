La cantante è salita sul palco di Sanremo con in mano un paio di scarpe con il tacco rosse per dare un importantissimo messaggio al pubblico. Ecco di cosa si tratta.

Loredana Bertè è tornata al Festival di Sanremo. Nell’ultima sua partecipazione nel 2019 si era aggiudicata solo il quarto posto con la canzone “Cosa ti aspetti da me”. Dichiarata comunque vincitrice morale ha deciso di tornare sul palco, ma questa volta solamente in veste di super ospite. La cantante si è esibita in alcuni dei suoi più grandi successi come “Non sono una signora” per poi presentare il suo nuovo singolo in uscita proprio oggi 2 marzo per la Warner Music. Un inno all’essere donna, alla emancipazione e alla libertà femminile, temi molto spesso affrontati nei testi delle canzoni della Bertè. Per consolidare la lotta e l’impegno per la tutela delle donne e soprattutto per condannare la violenza sul mondo femminile, Loredana ha voluto portata sul palco un paio di scarpe con il tacco rosse.

Sanremo 2021, i social: “Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big” https://t.co/RsaJwvUUDF — L’HuffPost (@HuffPostItalia) March 2, 2021

La Bertè le ha appoggiate sul palco come simbolo della sua lotta. Una volta finita l’esibizione Amadeus e Fiorello hanno fatto notare al pubblico a casa meno attento, l’importante gesto ricordando il rilievo della causa.

LEGGI ANCHE > SANREMO 2021: TUTTI I CACHET E GUADAGNI DI OSPITI E CONDUTTORI

Durante una recente intervista la cantante aveva voluto evidenziare come il problema si sia ampliato dall’arrivo della pandemia: “Bisogna denunciare e chiedere aiuto subito, al primo schiaffo. Da quando c’è il Covid è ancora più pericoloso per le donne” aveva raccontato. Anche in questa importante occasione Loredana ha voluto ricordare il problema cercando di sensibilizzare il pubblico a casa e noi la ringraziamo.