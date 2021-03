Max Gazzè, quinto cantante in gara sul palco del Festival di Sanremo, sconvolge il web con il suo look stravagante.

Il cantante si presenta vestito da Leonardo Da Vinci con una scenografia da Medioevo. Molti commenti ironici sul web riguardo il nome complicato della band che lo ha accompagnato sul palco, i Trifluoperazina Monstery Band.

Con una canzone dal titolo “Il farmacista”, il brano di Gazzè riflette pienamente la sua voglia di essere fuori dalle righe. Per sesta volta al Festival di Sanremo, l’artista vorrebbe arrivare sul podio, anche se ammette che “L’importante è partecipare, non vincere” anche perché come ha dichiarato lui stesso ora “L’obiettivo è uscire da questa pesantezza che stiamo vivendo, con un po’ più di leggerezza e di ironia”.

Nel brano, la metafora del dialogo tra se stesso e la maschera della donna amata, in cui il cantante impersona un sedicente farmacista con una grande passione per la lingua italiana e per gli incastri linguistici, tra chitarre, basso e theremin. In un periodo di così grande confusione, Il farmacista irride la figura dell’uomo che in tasca ha la verità per ogni cosa e la soluzione di tutti i mali che affliggono la donna.