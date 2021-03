Diodato sul palco di Sanremo apre il festival dei big e prima di entrare in scena dedica un post su Instagram ai suoi fan.

Diodato sul palco di Sanremo apre il festival dei big e prima di entrare in scena dedica un post su Instagram ai suoi fan. Vincitore della scorsa edizione del Festival, torna sul palco dell’Ariston per la prima volta come ospite ed apre lo show cantando il brano con cui ha conquistato la vittoria: “Fai Rumore“, vincitrice dell’edizione 2020.

Prima dell’esibizione ha voluto ringraziare i suoi fan dell’affetto ricevuto soprattutto durante il lockdown. Una foto sul letto con tutti i premi vinti dopo Sanremo e una didascalia precisa: “Ho fatto un sogno.

Tornavo a Sanremo dopo un anno fuori dall’ordinario. Tornavo anche per dirvi grazie.

Grazie per aver cancellato un silenzio assordante, per avermi riempito e circondato d’amore.

Certo, non è comodissimo dormire così, ma non ho ancora avuto il tempo di comprare delle belle mensole “.