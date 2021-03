Vediamo meglio insieme il look scelto per la prima serata dalla cantante Annalisa che ha lasciato tutti senza parole, per il dettaglio.

Come sappiamo ieri sera è iniziato il tanto discusso Festival di Sanremo, e tra i vari Big in gara c’è la bellissima e bravissima Annalisa.

Vediamo meglio insieme che cosa è successo durante la sua esibizione.

Annalisa a Sanremo: Dalla giacca si nota il dettaglio che sfugge!

Ieri sera finalmente è iniziato il tanto atteso Festival di Sanremo, tra mille polemiche per chi lo voleva e chi no, ma tra i vari cantanti in gara c’era lei.

LEGGI ANCHE —-> DIODATO SUL PALCO DI SANREMO APRE IL FESTIVAL E DEDICA UN POST SU INSTAGRAM AI SUOI FAN

Una bravissima cantante molto amata, stiamo parlando di Annalisa che quando è apparsa, finalmente sul palcoscenico del Festival di Sanremo, ha lasciato tutti senza parole.

La sua bellissima canzone si chiama “Dieci”, ma oltre a sentire le parole tanti sono rimasti colpiti dal look che ha scelto, perchè davvero molto sensuale.

Annalisa, infatti indossava una giacca nera, che era chiusa ma dalla lunga scollatura si notava che sotto non indossava nulla, ed era in primo piano il suo tatuaggio che ha tra i suoi seni.

Nei vari giri di camera, che ci sono stati, si è anche notato un dettaglio particolare ed intimo, dovuto proprio alla non presenza di intimo sotto alla giacca.

LEGGI ANCHE —-> SANREMO, LOREDANA BERTè E QUELLE SCARPE ROSSE SUL PALCO: ECCO IL SIGNIFICATO

Sembrava poi indossare una gonna molto corta, con delle scarpe rosse alla schiava, con i vari cinturini legati fino sotto al ginocchio.

Aveva anche una rosa nera, di stoffa, che le cingeva il collo, ed il trucco evidenziava in modo importante il suo sguardo, ma senza sembrare eccessivo.

Insomma come il titolo della sua canzone il look scelto per la serata era davvero da dieci, sia per la bellezza che per la sua sensualità.

E voi avete seguito il Festival di Sanremo, nella sua prima serata? Cosa ne pensata dell’abbigliamento scelto da Annalisa? C’è qualche canzone che vi piace più delle altre?