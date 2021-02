Briatore volta pagina, flirt in corso con la modella Valentina Kolesnikova

Flavio Briatore archivia il rapporto con l’ex moglie Elisabetta Gregorci ed esce allo scoperto con Valentina Kolesnikova, Miss Russia Earth 2018. Ecco tutti i dettagli della nuova relazione.

Nessun ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. I più romantici saranno delusi ma sembrerebbe proprio che la storia d’amore tra il manager e la showgirl calabrese sia arrivata al capolinea. Nonostante le tante indiscrezioni e le foto dove apparivano sorridenti insieme al figlio Nathan Falco avessero fatto pensare ad un ritorno di fiamma tra la ex coppia, nelle ultime ore Briatore è stato avvistato con una giovanissima modella russa. Secondo alcuni testimoni Flavio avrebbe trascorso il week end con Valentina Kolesnikova, Miss Russia Earth 2018 spegnendo ogni speranza sul ricongiungimento con la ex moglie. A lanciare la notizia è stato il settimanale Diva e Donna, che parla di un incontro tra i due nel principato di Monaco, dove Flavio risiede da anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♥️Actress♥️based Milan Moscow (@valentinamissrussiaearth2018)

La modella apparsa anche sulla copertina di Play Boy e Briatore hanno pranzato insieme in un noto locale di Montecarlo e secondo alcuni testimoni avrebbero avuto atteggiamenti molto intimi. Il manager famoso per essere un tombeur de femmes avrebbe messo gli occhi sulla modella di ben 40 anni più giovane di lui. La passione di Flavio per le ragazze più giovani è nota e anche la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci ha 30 anni meno di lui. Anche la scorsa estate era stato avvistato a Porto Cervo con una designer di costumi di 24 anni. In quel caso però la storia durò solo poche settimane.

Ora Flavio ci riprova con la bella Valentina, nata in Russia ma residente da anni a Milano. Non ci sono ancora foto ufficiali della nuova coppia ma pare che la Kolesnikova stia alloggiando all’ Hotel Hermitage da diversi giorni proprio per stare più vicina al suo Flavio. Non ci resta che attendere la conferma ufficiale dei due innamorati. Cosa ne penserà Elisabetta della nuova fiamma dell’ex marito?