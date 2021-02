Gemma Galgani risponde ancora una volta alle critiche ricevute da Giorgio Manetti attraverso il settimanale Nuovo

Questa volta la dama di Uomini e donne è apparsa davvero arrabbiata. In una recente intervista al settimanale Nuovo, Gemma Galgani ha voluto lanciare l’ultimo appello al suo ex fidanzato chiedendogli in modo esplicito di non nominarla più. Più volte, Giorgio Manetti, si è scagliato contro la torinese, soprattutto per quanto riguarda le sue ultime frequentazioni. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Gemma Galgani chiede rispetto e silenzio da parte di Giorgio Manetti

Gli appassionati di Uomini e donne sicuramente ricorderanno la storia d’amore tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. I due sono stati insieme diverso tempo e dopo essersi lasciati non sono mai mancate frecciatine ed insulti. Nonostante, l’ex cavaliere non è più presente al trono over da anni non perde mai occasione per criticare le scelte della ex fidanzata e di recente lo ha fatto sia nei confronti di Nicola Vivarelli che di Maurizio. E proprio su queste parole, che la 71enne si è sentita molto offesa e attraverso il settimanale di Riccardo Signoretti ha lanciato un appello.

Gemma non capisce perchè Manetti è sempre così offensivo nei suoi riguardi e perchè non vede le cose lucidamente. Inoltre, non riesce a spiegarsi nemmeno il motivo per cui a distanza di anni continua ad attaccarla. Ed ecco le sue parole: “Forse lo trova gratificante! Io invece lo vedo come un uomo superficiale e privo di contenuti. Al di là del suo aspetto così solare, rimane davvero una persona mediocre”. Infine, la dama ha voluto lanciargli un appello chiedendogli per l’ultima volta di non parlare più della loro storia passata.

La nuova vita dell’ex cavaliere di Ued

Dopo l’addio a Uomini e donne Giorgio Manetti ha continuato a lavorare in una televisione locale e ha partecipato come attore a qualche cortometraggio. Intanto, si è parlato molto di una sua possibile partecipazione a L’isola dei famosi ma dopo l’ufficialità del cast, possiamo apprendere che non è stato scelto. Attualmente sta lavorando ad un altro cortometraggio e vuole dedicarsi alla recitazione, sua grande passione fin da ragazzo.