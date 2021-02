Kat Kerkhofs scatenata: la scollatura di lady Mertens fa impazzire il web

Kat Kerkhofs scatenata su Instagram: lady Mertens ha pubblicato una foto che ha fatto impazzire i follower. La scollatura è davvero ampia

La compagna del calciatore del Napoli Dries Mertens ha pubblicato una foto su Instagram che ha scatenato la passione dei follower che non sono rimasti indifferenti di fronte alle sue qualità fisiche. La modella è conduttrice belga ha raccolto tantissimi consensi con un post che ha evidenziato una scollatura abbondante. Ma anche una bellezza e sensualità fuori dal comune. Da anni insieme al calciatore azzurro a Napoli, in passato non ha vissuto momenti felici proprio per la permanenza all’ombra del Vesuvio di Dries. Il lavoro li ha tenuti spesso lontani, con la bellezza belga costretta spesso a fare la spola tra Napoli e Bruxelles per stare insieme al calciatore azzurro. Ad un certo punto della loro relazione tutto sembrava dovesse andare per il peggio. Con la voglia della modella e conduttrice di lasciare il capoluogo campano, stanca dei continui spostamenti che doveva affrontare. Ma alla fine la decisione di Mertens di rinnovare con il Napoli ancora per qualche anno ha portato la bellezza belga a fare retromarcia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kat Kerkhofs (@katkerkhofs)

Kat Kerkhofs è molto attiva sui social. Soprattutto su Instagram la conduttrice e modella belga posta tante foto che mettono in risalto le sue qualità fisiche che non passano mai inosservate. Anche insieme a Mertens si diverte spesso con video ironici che mostrano il loro affiatamento di coppia, ma anche una bellezza che non passa inosservata. Nell’ultimo post che ha pubblicato ha raccolto una serie infinita di consensi che confermano che la bellezza di Bruxelles resta una delle donne più apprezzate non solo nel suo paese. Foto che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi.