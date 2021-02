Un’allieva interrogata da un professore in Dad scoppia in lacrime a causa dei rimproveri dell’uomo: il video, con l’intervento della madre, diventa virale.

La didattica a distanza o Dad che gli studenti delle scuole superiori e delle università osservano ormai da mesi ha portato più volte al verificarsi di episodi assurdi, come quello occorso tra un professore universitario ed un’allieva che stava sostenendo un esame pochi giorni fa, ripreso in un video diventato già virale. L’episodio ha visto una lite tra il docente e la studentessa che ha finito per coinvolgere anche la madre della ragazza che è entrata nella stanza – che doveva essere vuota per lo svolgimento regolare dell’esame – per partecipare alla lite. E’ successo nel corso di un esame di medicina del sesto anno condotto online per la facoltà universitaria campana “Luigi Vanvitelli”: il professore stava interrogando la ragazza – al sesto anno di università – in merito alla divisione cellulare quando la giovane ha fornito una risposta inesatta che ha mandato su tutte le furie il docente.

L’allieva del professore, visibilmente provata, replica alla sfuriata: “Professore, è mai possibile che io ogni volta devo essere mortificata?”, al che il docente le fa notare che l’errore è piuttosto grave specialmente per una persona che dovrà operare in campo medico. “Eh figlia mia, al sesto anno parli di divisione cellulare del morto? Ma che ti devo dire? Ti dovrebbero arrestare!”, continua ad infuriarsi il professore universitario. La situazione degenera con l’intervento della madre della studentessa che difende sua figlia, attaccando l’uomo per i toni usati: “Lei sta mortificando mia figlia, ci sono modi e modi di dire. Mia figlia è esaurita, cercate di comprendere, è da stamattina”, dice la donna. In risposta, il professore le fa notare che non avrebbe dovuto intromettersi in quanto l’esame è ora da considerarsi invalidato: “Adesso l’esame lo dovrà fare in presenza, è un’irregolarità del regolamento universitario!”, protesta l’uomo. La discussione si accende mentre la ragazza scoppia in lacrime con la madre che minaccia di riferire tutto al rettore universitario. Il professore per nulla intimorito alza la voce, definendo inaccettabile l’accaduto: “E che dobbiamo comprendere? Deve andare a curare la gente, che dobbiamo comprendere? Li ammazza!“, sbotta il docente riguardo la risposta dell’allieva.

Il video da solo non permette di comprendere a pieno la situazione ma ha già diviso il web: da una parte, c’è chi ritiene la sfuriata del docente eccessiva, paragonandola anche a casi più gravi che hanno però visto come protagonisti bambini e non ragazzi maturi. D’altra parte, molti hanno criticato l’intervento della madre che pur se per difendere sua figlia ha finito per farle invalidare l’esame. Una cosa è certa, episodi così incredibili si verificano soltanto da quando il Covid ha costretto gli studenti a seguire le lezioni da casa.