Luigi Favoloso è pronto a riconquistare la fiducia della sua ex Elena Morali dopo il presunto tradimento. Ecco cosa ha escogitato per farsi perdonare.

Nuovo colpo di scena nella tormentata relazione tra Elena Morali e il fidanzato Luigi Mario Favoloso. La coppia nelle ultime settimane sta vivendo un forte momento di crisi. A causare i problemi tra i due influencer sarebbe stato un presunto tradimento di Luigi ai danni di Elena. Come ha rivelato la stessa subrette sul suo profilo Instagram, visionando le registrazioni della telecamera di sicurezza del suo appartamento, ha scoperto il fidanzato entrare in nell’appartamento con una ragazza bionda che di sicuro non era lei. La Morali ha subito ipotizzato che il compagno la stesse tradendo e ha immediatamente chiuso la relazione. Non è servito che dopo pochi giorni si sia scoperto che la misteriosa bionda era la sua amica Paola Caruso. L’ex bonas ha raccontato di essere andata a casa di Elena con Favoloso per controllare la cabina armadio dell’amica per trovare uno spunto sul regalo da farle al compleanno. Una versione che non ha mai convinto la Morali. Nonostante la versione dell’amica e del fidanzato coincidano Elena non è tornata sui suoi passi continuando a non voler proseguire la sua relazione con Luigi Mario.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)



Ieri però dopo alcune settimane di riflessione Favoloso ha deciso di voler riconquistare la sua ormai ex. Per farlo ha deciso di farle trovare una romantica sorpresa. Mentre Elena era in studio da Barbara D’Urso è entrato nuovamente nel suo appartamento (questa volta senza presunta amante) e ha addobbato il soggiorno della showgirl con decine di palloncini a forma di cuore, luci soffuse e dolce musica jazz.

Una volta tornata a casa la bionda show girl ha scoperto il gesto d'amore di favoloso. Nonostante la rabbia Elena è sembrata felicissima del gesto e ha deciso di pubblicare subito l'evento sul suo profilo Instagram. "Ieri sera sono tornata a casa ed ho trovato tutto questo… qualcuno sta cercando di farsi perdonare?" ha scritto.