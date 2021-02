Belen Rodriguez da impazzire mentre indossa le calze: “Bellezza che toglie il fiato”

Belen Rodriguez ha scatenato i follower su IG con una foto che ha esaltato le sue qualità fisiche. Migliaia i like ed i commenti per lei

“Vestita di promesse, di cielo e di me stai da dio”. Ha utilizzato una frase di Fabrizio Caramagna come didascalia alla foto che ha pubblicato su Instagram. Uno scatto che ha messo in risalto tutte le sue qualità fisiche che non passano di certo inosservate. Anche in queste settimane caratterizzate dalla sua maternità la compagna di Antonino Spinalbese è riuscita a farsi apprezzare dai follower su Instagram. Che hanno notato una forte serenità in lei dopo mesi davvero difficili. Parliamo di quelli della rottura con Stefano De Martino e di un estate trascorsa tra delusione e rabbia per quanto accaduto. In giro per l’Italia insieme alla sorella Cecilia, si è ricaricata per ricominciare alla grande anche con gli impegni lavorativi. Poi per lei è arrivato di nuovo l’amore, quello vero. E che sta riempiendo le sue giornate come un tempo. E come pensava non potesse riaccadere mai. La relazione con Spinalbese le ha regalato anche l’emozione della seconda maternità, dopo quella con Stefano De Martino e la nascita di Santiago.

Belen Rodriguez rimane al centro dell’attenzione, qualsiasi sia il motivo. Nonostante la sua gravidanza, non ha mai perso l’occasione di emozionare i follower di Instagram con una serie di foto che spesso non hanno lasciato troppo spazio all’immaginazione. La compagna di Antonino Spinalbese è apparsa in tutta la sua sensualità e bellezza nell’ultima pubblicazione sulla sua pagina ufficiale. Seduta sul letto, ha scatenato la passione dei follower mentre infila le calze, con il gioco del vedo non vedo che ha reso incandescente l’atmosfera. Tantissimi i commenti per lei che resta in assoluto tra i personaggi più seguiti ed amati anche sul web. Di seguito il post che ha scatenato le fantasie dei follower. A voi i commenti.