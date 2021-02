Barbara D’Urso smascherata dai follower: “La devi smettere di raccontare bugie”

Barbara D’Urso al centro delle polemiche per un post che proprio non è piaciuto ai follower che si sono scatenati contro la conduttrice

Non si fermano le polemiche nei confronti della conduttrice napoletana che in uno degli ultimi post su Instagram ha fatto arrabbiare i suoi follower. Il riferimento è ai dati sugli ascolti della puntata di ieri sera 21 febbraio del suo “Live” che è stato molto movimentato come sempre. Il format della trasmissione non è cambiato anche nella puntata di ieri. Prima l’attualità, con tanti servizi sull’emergenza Coronavirus e su questa nuova fase caratterizzata dalla vaccinazione che rimane in corso.

Poi la politica, con un intervista molto dettagliata a Rocco Casalino, portavoce dell’ex Premier Giuseppe Conte. Una bella chiacchierata tra i due, con il ricordo anche dell’esperienza al Grande Fratello della prima edizione. Programma che vide la partecipazione anche di un giovanissimo Casalino che non ha mai rinnegato quella sua esperienza. Poi la seconda parte del programma, quella dedicata come sempre al gossip.

Barbara D’Urso nella seconda parte del suo Live domenicale ha avuto come ospiti prima Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che hanno risposto alle accuse degli ‘sferati’ e poi Maria Teresa Ruta che nella stessa tipologia di confronto ha avuto anche un diverbio con Karina Cascella. Insomma, la solita trasmissione che intrattiene il pubblico passando dall’attualità al gossip in pochi minuti. La conduttrice ogni lunedì posta i numeri che la sua trasmissione domenicale raccoglie nelle ore precedenti, cosa che ha fatto anche nelle scorse ore. Elogiando il lavoro fatto dal suo staff che avrebbe avuto i frutti con il seguito degli spettatori.

Numeri che per alcuni follower non sarebbero veritieri. “Buongiorno!! Anche ieri sera picchi del 26% di share e di 3 milioni di spettatori con 8 milioni di contatti! Sempre più orgogliosi della nostra serata di informazione su Canale5 che conferma il suo pubblico”. Questo il riassunto della conduttrice che ha trovato alcune dure risposte dai follower: “Rai 1 con Luisa Ranieri 31,8% tu 12,2% (finendo all’una e mezza di notte). I tuoi picchi sono verso il basso” “Mamma mia!!!😱😱 Un FLOPPONE colossale! Quadruplicata dalla fiction su Rai1 che ti asfalta col suo 32% di share!😂 Superata alla grande da Fazio”.