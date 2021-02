Strani movimenti sotto le coperte tra Rosalinda e Andrea: è scoppiata la passione nella casa del Grande Fratello Vip

E’ nata una nuova coppia al GF Vip. Dopo Pierpaolo e Giulia, è la volta di Andrea Zenga e Rosalinda. L’attrice ha deciso di mollare il suo fidanzato e viversi a pieno questa conoscenza con il figlio dell’ ex grande calciatore di serie A. Un flirt che ogni giorno sta diventando sempre più importante, tanto che i due ragazzi si sono effettivamente dichiarati l’uno a l’altra. Nelle ultime ore, quello che sta facendo molto discutere sul web, è la presenza di un video dove si vedono in modo molto chiaro degli strani movimenti a letto.

Rosalinda e Andrea hanno consumato?

Andrea e Rosalinda secondo quanto dimostrerebbe il video che sta circolando in rete nelle ultime ore, avrebbero consumato. Durante la notte tra sabato e domenica, la coppia si sarebbe lasciata andare alla passione, tanto che strani movimenti confermerebbero l’atto. Come si vede, nella clip sotto postata, i due ragazzi sono avvinghiati sotto le lenzuola e nonostante non ci sia audio è molto chiaro ciò che stanno facendo…

Ovviamente, della questione se ne parlerà stasera. E’ molto attesa la diretta di quest’oggi, e in tanti sono curiosi di sapere cosa Rosalinda e Andrea risponderanno. C’è da dire che in tanti non credono affatto a questa storia, visti i precedenti della Cannavò. Per qualcuno questa è solo una strategia di gioco per arrivare dritta in finale. Sarà davvero così?

Il web contro la gieffina

Un notte bollente quella che è appena passata nella casa del GF Vip. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò dopo essersi scambiati una serie di baci si sono infilati a letto. Dopo pochi minuti di coccole, da casa in tanti hanno notato strani movimenti e possiamo dire che si è davvero scatenato il caos. Alcuni telespettatori hanno accusato l’attrice di aver subito tradito subito Giuliano e di non avergli portato rispetto. A tali accuse ha risposto proprio il modello, che ancora una volta ha difeso Rosalinda.