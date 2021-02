Chiara Ferragni, mamma splendida in dolce attesa: “Inizia a farsi notare”

Chiara Ferragni ha postato delle foto su Instagram dove ha mostrato ai follower i segni della sua gravidanza. Forte l’emozione dei follower

La celebre influencer ha postato una serie di foto sul suo profilo Instagram che hanno emozionato i follower. Ovviamente l’argomento è quello della sua gravidanza, che da tempo ha catturato l’attenzione generale. Al pari di quanto accaduto per Belen Rodriguez, anche la moglie di Fedez è riuscita a far accendere i riflettori su di sé. Con il mondo del gossip che non ha perso nemmeno un secondo per dare informazione su di lei, che rimane il personaggi più cliccato sui social. I “Ferragnez” infatti restano una coppia amatissima. Anche se in verità anche per loro non mancano le polemiche per dei comportamenti che qualcuno definisce fuori luogo. Anche per loro sui social questo resta il prezzo da pagare per la forte popolarità raggiunta e la massima esposizione. Come si potrebbe dire in queste circostanze: non si può pretendere di piacere a tutti. Al di la del gradimento, come detto la coppia riesce sempre a collezionare numeri da record per qualsiasi post venga pubblicato.

Chiara Ferragni ha pubblicato una serie di foto, alcune ironiche anche insieme al marito Fedez, che hanno mostrato la sua gravidanza. Si sa che l’influencer diventerà madre per la seconda volta agli inizi di marzo, con una sorellina in arrivo per il piccolo Leone. Che è diventato già un celebrità del web grazie alle immagini che i genitori hanno postato sui social. Non c’è ancora certezza sul nome della piccola che sta per nascere. I genitori hanno fatto sapere in più occasioni di aver deciso già da tempo il nome della seconda figlia, ma ad oggi non ci sono ancora dei dettagli in tal senso. In modo scherzoso la madre le ha dato il soprannome “baby girl”. Mentre come suo solito ed in tono ironico Fedez ha dichiarato di voler chiamare la figlia in arrivo Peppino. Intanto nella foto che abbiamo pubblicato sotto la bella mamma Chiara mostra i segni evidenti della gravidanza. Con tanti commenti da parte dei follower che si sono emozionati per l’ennesima volta davanti allo scatto. “Oh…Ora inizia a farsi notare anche la principessina. 😍” il commento di un follower con il chiaro riferimento alla sorellina di Leone in arrivo.