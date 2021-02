Cecilia Rodriguez, i pantaloni sbottonati mostrano un dettaglio che scatena i fan

Cecilia Rodriguez ha postato una foto su Instagram che ha evidenziato un dettaglio bollente: il post ha fatto rapidamente il giro del web

La bellezza argentina ha scatenato la passione dei follower di Instagram con uno scatto che ha fatto rapidamente il giro del web. La sorella di Belen resta uno dei personaggi più seguiti sui social grazie alle sue qualità fisiche che non passano inosservate. Il suo segreto è semplice: una simpatia assoluta affiancata a delle qualità fisiche non indifferenti. Che le permettono di trovarsi spesso al centro dell’attenzione sul web. Da tempo ormai la compagna di Ignazio Moser è riuscita a togliersi l’ingombrante ‘qualifica di “sorella di Belen”. Per lei all’inizio non è stato facile riuscire ad apparire semplicemente come Cecilia, considerata la notorietà della sorella. Che anche in questo periodo con la sua gravidanza sta catturando l’attenzione generale. Adesso il pubblico, soprattutto sui social, sta apprezzando la sua bellezza e sensualità senza dover per forza fare paragoni con sua sorella.

Cecilia Rodriguez ha trovato anche una stabilità sentimentale con il pieno recupero del rapporto con Ignazio Moser. Che è arrivato dopo un estate travagliata che li ha portati ad un passo dalla rottura definitiva. Adesso i due si mostrano felici ed innamorati anche sui social, con le intenzioni che sembrano portarli ad un ulteriore passo importante nella loro relazione. In attesa di novità sulla loro relazione, la bellezza argentina non smette di farsi apprezzare su Instagram con post che mettono al centro dell’attenzione le sue qualità fisiche. Un dettaglio bollente non è passato inosservato. Come si può notare infatti dalla foto che abbiamo riproposto sotto, la bellezza argentina ha mostrato tutta la sua sensualità con uno scatto che ha infiammato il web. Con un pantalone sbottonato ha messo in evidenza le sue curve che si sono notate da un body che non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione. Post che ha raccolto un numero impressionante di like e di commenti.