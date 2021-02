Wanda Nara, selfie da capogiro: aggiusta l’intimo e mostra un dettaglio bollente

Wanda Nara ha postato un video su Instagram in occasione di San Valentino: l’intimo che ha indossato ha mostrato un dettaglio bollente

Immagini di pochi secondi che hanno mandato Instagram in tilt! Lady Icardi ha fatto impazzir i follower di Instagram, questa volta con un video di pochi secondi ma di contenuti forti. Non per deboli di cuore insomma. Parliamo di uno dei personaggi più amati ed allo stesso tempo più criticati del web. La bellezza argentina riesce a scatenare emozioni contrastanti nei suoi confronti. Tante le critiche nei mesi scorsi per lei che non è mai banale. Tutto quello che fa nella sua vita, o che posta sui social non passa inosservato. Dalle foto o video ai comportamenti, per lei arrivano sempre le reazioni dei follower. Che possono essere positive o negative. E’ questo il prezzo da pagare per i personaggi pubblici, che devono accettare il buono ed il cattivo che arriva soprattutto su Instagram. Dove l’esposizione resta massima ed il contatto diretto con i follower anche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara non ha mai nascosto la sua voglia di apparire in tutta la sua sensualità. Anche con uscite senza veli che hanno voluto anche provocare. Il video che ha regalato ai follower in occasione di San Valentino è stata l’ennesima trovata per far parlare di sé. In intimo chiaro e con il suo décolleté abbondante, è apparsa in tutta la sua forte sensualità. Nelle immagini allo specchio in bagno il gesto di aggiustarsi lo slip ha esaltato i follower, rimasti senza parole davanti al suo gesto. Che ha infiammato ancor di più lo scenario. Tantissimi i commenti e le visualizzazioni al video che hanno mostrato tutta la popolarità raggiunta dalla moglie di Mauro Icardi. Immagini che hanno fatto il classico giro del web, condivise da tantissime pagine. Insomma, l’ennesima provocazione della bellezza argentina che vi riproponiamo sotto. Come sempre lasciandovi ogni giudizio.