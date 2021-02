Covid, Francesca Fialdini positiva: ecco come lo ha scoperto

Anche la conduttrice Francesca Fialdini si aggiunge alla lista dei volti famosi della tv ad aver contratto il Covid: ecco come lo ha scoperto.

Francesca Fialdini lo ha comunicato con un post pubblicato nella propria pagina personale sui social: ha il Covid – 19, la malattia causata dal Coronavirus. La sua è una condizione ormai molto frequente anche tra i personaggi dello spettacolo, che sempre più spesso si ritrovano a dover sospendere e rimandare le puntate dei programmi televisivi che conducono o ai quali partecipano. La scoperta di positività però per la Fialdini è avvenuta quasi per caso, ecco come.

“Sono risultata positiva al Covid“, ha annunciato Francesca Fialdini nella didascalia del post che ha stupito e preoccupato tutti i suoi seguaci, dichiarando che però “La ruota girerà anche domenica in qualche modo“. Nessun taglio a “Da noi… A Ruota Libera”, il programma Rai che la donna conduce e che va in onda ogni domenica pomeriggio. Molto probabilmente, viste anche le esperienze passate di altri conduttori tv, Francesca condurrà il programma da casa, in isolamento.

Nel lungo post che la 41enne ha condiviso su Instagram la Fialdini spiega anche come ha fatto a venire a conoscenza della propria positività.

Leggi anche -> L’eredità: Flavio Insinna stupisce e svela tutto in diretta

Leggi anche -> Clizia Incorvaia, nell’anniversario con Paolo Ciavarro arriva “una brutta notizia”, poi cancella il post

Francesca Fialdini, l’annuncio sui social

“Eh si, la risata fa bene a tante cose ma non ci protegge del tutto“, ha iniziato così il suo post su Instagram con cui la conduttrice di “Da noi… A Ruota Libera” ha svelato ai fan l’amara scoperta: la propria positività al Coronavirus. Il volto Rai ha anche spiegato come è successo: “Mi sottopongo spesso a tampone e ieri prima di andare a lavoro ho preferito passare dalla farmacia. E così l’ho scoperto“. Quasi una casualità quindi, o uno scrupolo eccessivo della conduttrice, ha permesso di individuare il contagio prima che Francesca si recasse a lavoro, con il rischio quindi di infettare i colleghi che invece, come ha fatto sapere, stanno bene. “La mia squadra grazie al cielo sta bene: la ruota girerà anche domenica in qualche modo“, ha infatti affermato la Fialdini, concludendo il post con una rassicurazione verso tutti i fan: “Vi terrò aggiornati passo passo ma senza stress“.

Immediati i numerosissimi commenti a sostegno della conduttrice, anche da parte di tanti colleghi dello spettacolo che vogliono fare sentire anche se solo virtualmente la loro vicinanza in un momento così delicato.