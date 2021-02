Vediamo insieme che fotografia ha pubblicato nelle ultime ora, Laura Pausini, che ha lasciato senza parole, perché si mostra in dolce attesa.

Lei è la cantante per eccellenza del panorama mondiale della musica, stiamo parlando di Laura Pausini.

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato, nelle ultime ore, lasciando di stucco tutti i suoi follower, e non solo.

Laura Pausini: la fotografia della dolce attesa stupisce tutti!

Una donna bellissima, con una carriera nel mondo della musica che lascia senza parole, stiamo parlando di Laura Pausini.

LEGGI ANCHE —-> CHE DIO CI AIUTI 6: IL GRAVE LUTTO CHE HA COLPITO LA FICTION

La cantante è amata e seguita in tutto il mondo, tanto che ogni post che scrive su Instagram, lo fa in varie lingue.

Proprio in queste ultime ore, Laura, ha stupito il suo pubblico, mostrandosi in dolce attesa sul social.

L’immagine mostra una raggiante Laura, con un vistoso pancione, con la maglietta alzata, in tutte le sue bellissime forme da mamma in dolce attesa.

LEGGI ANCHE —-> ISOLA DEI FAMOSI: NON VA PIù IN ONDA- TUTTO QUELLO CHE C’è DA SAPERE

Ma Laura, non nascondeva un segreto, perché l’immagine risale a quando era in attesa della figlia Paola, ed il compleanno della piccola è sempre più vicino.

La piccola spengerà ben 8 candeline, e Laura, accanto a questa immagine le ha dedicato parole dolcissime e piene d’amore.

L’immagine nel giro di pochissimo tempo, ha fatto davvero bloccare Instagram, ed ha ricevuto moltissimi messaggi per lei e per la piccola.

In tantissime, condividono il pensiero di Laura, ovvero che il momento della gravidanza è impossibile da dimenticare, per ogni donna, anche se ognuna lo vive in modo diverso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Nella fotografia in particolare, in tanti hanno notato il bellissimo sguardo che ha Laura, come tutte le mamme in dolce attesa, che sanno perfettamente che a breve incontreranno la persona più importante della sua vita.

E voi come avete vissuto questo particolare momento della vostra vita? Oppure siete in dolce attesa in questo momento, come vi vedete e vi sentite?