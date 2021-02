Federica Nargi e Alessandro Matri, matrimonio in arrivo: il gossip

Sembra proprio che tra Federica Nargi e Alessandro Matri ci sia un matrimonio in arrivo: le indiscrezioni da un amico della coppia, ecco che cosa ha detto.

Una coppia molto affiatata, quella formata da Federica Nargi e Alessandro Matri, che presto si unirà in matrimonio coronando così il sogno di un rapporto che è tra i più duraturi del mondo dello spettacolo. Le indiscrezioni sono arrivate da una persona molto vicina ai due vip dopo aver notato uno scambio di bigliettini più che sospetto tra i due. Ecco com’è andata e quali sono state le sue parole.

Federica e Alessandro: una lunga storia d’amore

L’amore che unisce la Nargi e Matri è sempre più forte ed è cresciuto ogni giorno di più da quel lontano 2009, l’anno nel quale i due innamorati si sono messi insieme. Questo fa di loro una delle coppie più durature del mondo dello spettacolo, un ambiente abituato a veder nascere e finire di continuo love story tra i vip: tradimenti, nuove fiamme e ripicche sono all’ordine del giorno.

Ma non per Federica e Alessandro che sono così riusciti a rompere lo stereotipo di flirt mordi e fuggi tra velina e calciatore. Non solo infatti la storia tra i due dura ormai da ben 12 anni, ma la coppia ha dato la luce anche a due splendide bambine: Sofia e Beatrice, che oggi hanno rispettivamente 4 e (quasi) 2 anni.

Un amore vero e duraturo li lega quindi, e quale migliore occasione per coronare il sogno d’amore perfetto se non un matrimonio?

I due già ci avevano pensato nel 2019, programmandolo per l’anno seguente, ma ovviamente a causa delle restrizioni per contenere il contagio da Coronavirus lo hanno dovuto rimandare posticipando così la data, come è successo purtroppo a tante altre coppie di futuri sposi.

Ma finalmente ecco la buona notizia che un amico della coppia ha rivelato al settimanale “Nuovo”: i due sarebbero nuovamente pronti per dirsi sì. A generare i sospetti sono stati dei misteriosi bigliettini di cui ha parlato.

Leggi anche -> Fedez chiede scusa alla Michelin per lo spoiler di Sanremo, ecco come

Leggi anche -> Francesca Fioretti, dopo la scomparsa di Astori ritrova l’amore a fianco di un calciatore

Matrimonio in arrivo per la coppia

La Nargi e Matri dovrebbero sposarsi entro l’estate: ecco ciò che ha rivelato la persona vicina alla coppia.

Sulle pagine della rivista infatti è riportato che la voce ha iniziato a girare a seguito di un bigliettino consegnato consegnato dall’ex calciatore alla propria fidanzata. Al suo interno era contenuta una bellissima dedica d’amore accompagnata dalla futura data del matrimonio.

Anche se il giorno preciso non è stato svelato per ovvie ragioni di privacy, i fan sono venuti così a conoscenza che il matrimonio si terrà entro la fine dell’estate 2021.

Come si svolgerà la cerimonia ancora non è chiaro, dato che bisognerà sottostare alle regole di contenimento per il Coronavirus ma la speranza della coppia è quella di riuscire ad invitare anche gli amici, per festeggiare con tutti gli affetti il loro giorno più importante.