Vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore, all’interno della casa del Gf Vip, che lasciato tutti senza parole.

Il programma condotto da Alfonso Signorini è sempre molto amato e seguito, stiamo parlando del Grande Fratello Vip.

Ma nelle ultime ore è successo qualcosa che nessuno pensava possibile, vediamo meglio di che cosa si tratta e perché è arrivata la polizia.

Gf Vip irrompe la polizia: cosa sta succedendo? Tutti gli aggiornamenti

Tutto è iniziato nella serata di ieri, dove in molti sono rimasti davvero colpiti dalla notizia della prematura scomparsa del fratello di Dayane Mello.

Il ragazzo è venuto a mancare ancora per motivazioni sconosciute, ma i fan della modella hanno deciso di radunarsi fuori dalla casa per far sentire la loro vicinanza alla loro beniamina.

Ma, dato l’elevato numero di persone che si erano radunate, grazie ad un tam tam sulla rete, è dovuta intervenire la Polizia per motivi di sicurezza.

Cerchiamo di capire bene come sono andati i fatti, i ragazzi intorno alle 20, circa si sono riuniti per dare un’ultimo saluto a Lucas Mello, lanciando una lanterna a forma di cuore nel cielo.

Il ragazzo, si è poi saputo nelle ultimissime ore è morto dopo un incidente in auto, che lo ha portato via in modo prematura da tutti i suoi affetti.

E, come anticipato precedentemente, fuori dalla casa si sono radunate moltissime persone, tanto da dover far intervenire la Polizia.

Il tutto, ovviamente p stato fatto per dimostrare la sua vicinanza alla modella Dayane Mello, che sicuramente non avrà un grandissimo aiuto, ma il calore umano le arriverà sicuramente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

La modella ha preso la decisione di rimanere all’interno della casa anche perché se fosse uscita, avrebbe dovuto rispettare la quarantena prima di riabbracciare i suoi cari.

Ci stringiamo anche noi al grandissimo dolore per la prematura scomparsa del fratello minore di Dayane.