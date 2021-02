L’ex di Tommaso Zorzi, l’influencer Iconize non è più una persona gradita sui canali Mediaset e Discovery. Ecco cosa è successo.

Continuano le disavventure per Iconize, ex fidanzato del gieffino Tommaso Zorzi. Il declino dell’influencer è iniziato quando l’amica Soleil Sorge aveva dichiarato che l’aggressione omofoba subita dal 30enne in realtà fosse stata solo una messa in scena per farsi pubblicità. Secondo l’ex di Jeremia Rodriguez, Iconize all’anagrafe Marco, si sarebbe colpito da solo con un surgelato per potersi garantire delle nuove ospitate televisive. Accuse gravissime che Iconize, messo alle strette, ha dovuto confermare. Ospite da Barbara D’Urso ha raccontato di aver commesso il fatto, scusandosi pubblicamente e raccontando di aver passato un forte periodo di depressione che l’ha portato al gesto ingiustificabile. Da quel momento molti sponsor del ragazzo e alcuni programmi televisivi hanno deciso di sospendere i contratti cancellando la sua presenza. In molti casi addirittura, in programmi o spot già registrati l’influencer è stato cancellato pixellando l’immagine. Fatto avvenuto anche nel reality dedicato alla vita di Elettra Lamborghini.

Nella nuova serie di Discovery+ di Elettra Lamborghini, Iconize compare pixelato (a sinistra il video originale e a destra quello andato in onda) pic.twitter.com/tFjCrjiKhq — disagiotv (@disagio_tv) February 2, 2021



In una puntata dove compariva anche l’ex di Tommaso Zorzi la produzione ha grossolanamente cancellato le sue immagini. Un comportamento molto severo che sta facendo molto scalpore. Non c’è dubbio che l’influencer abbia sbagliato, ma per il web sarebbe stato meglio non mandare in onda la puntata piuttosto che censurare la sua presenza. Dopo il fattaccio il 30enne ha deciso di prendersi una pausa dai social e dedicarsi a se stesso, intraprendendo un percorso terapeutico per risolvere i suoi problemi.

Oggi è tornato suoi social e giorno dopo giorno sta cercando di riprendersi dal grossissimo danno di immagine. E voi cosa ne pensate? Ce la farà o sarà bannato per sempre?