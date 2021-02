U e D anticipazioni: Maria smaschera un cavaliere e lo manda via

Le anticipazioni di Uomini e donne fanno sapere che Maria De Filippi con un piano strategico ha smascherato un cavaliere in studio

Nella registrazione di Uomini e donne del 3 febbraio è accaduto un vero e proprio colpo di scena. Maria De Filippi si è trovata costretta a smascherare un cavaliere e a invitarlo ad uscire dal programma. La conduttrice si è sentita presa in giro e ha capito benissimo quali fossero le intenzioni dell’uomo all’interno del suo format. Andiamo a vedere cosa è successo e soprattutto di chi stiamo parlando.

Uomini e donne anticiapazioni: Gemma Galgani alle prese con un nuovo cavaliere

Maria De Filippi questa volta si è davvero superata. Le anticipazioni di Uomini e donne riportate da il vicolo delle news, fanno sapere che durante la registrazione del 3 febbraio è riuscita a smascherare un cavaliere. Stiamo parlando di Maurizio, no Guerci e tanto meno il poeta, ma l’uomo con gli occhi azzurri che corteggia sia Gemma Galgani che la signora Maria. La dama torinese l

o ha incontrato la sera precedente e entrambi hanno trascorso una piacevole serata insieme. Gemma, però, è rimasta male per un suo comportamento, ovvero dice che Maurizio non ha gradito il fatto che lei abbia omesso un regalo. Si tratta di un ritratto fatto a mano da un suo amico e che la Galgani non ha menzionato in puntata. Secondo molti, l’intendo dell’uomo era quello di fare pubblicità all’amico e pare che ad avere questa impressione sia stata anche la redazione Maria De Filippi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Maria De Filippi smaschera il corteggiatore della dama torinese

Secondo i presenti in studio, Maurizio non sarebbe affatto interessato a Gemma e molto probabilmente d’accordo con Maria sta portando avanti questo teatrino per stare al centro dello studio. Come già detto in precedenza, anche la redazione ha iniziato a sospettare della situazione e la De Filippi per smascherarlo ha organizzato un piano. Prima lo ha invitato ad andare dietro le quinte e a parlare sia con Gemma e la signora Maria poi ha messo in scena un piano.

La conduttrice con l’aiuto della Galgani ha chiesto a quest’ultima di creare una situazione un pò piccante e attraverso un ballo sensuale avrebbe dovuto provocarlo. Maurizio, però, ha fatto un passo indietro lasciando intendere di essere poco interessato. Lo stesso, poi, è accaduto con la dama Maria… Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che l’uomo dopo le due uscite, è stato messo alle strette dalla De Filippi che gli ha chiesto davanti a tutti di scegliere fra le due signore.