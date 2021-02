Dopo aver annunciato di stare per cambiare i connotati del suo volto, Francesco Chiofalo si mostra per la prima volta con il suo nuovo viso. Ecco com’è diventato l’ex concorrente di Temptation Island.

L’annuncio del suo imminente nuovo intervento chirurgico era stato fatto un mese fa attraverso Instagram. Qualche giorno dopo Francesco Chiofalo era volato a Istanbul in Turchia per sottoporti alla tanto attesa operazione. A poche ore dalla fine dell’intervento era tornato sui social per rassicurare i fan, ma aveva preferito non svelare il risultato. Ora dopo un mese di convalescenza l’ex fidanzato di Selvaggia Roma, ha deciso di mostrare al mondo il suo nuovo aspetto nel salotto domenicale di Barbara D’Urso e successivamente nelle sue numerosissime Instagram stories. Chiofalo si è presentato al cospetto della presentatrice di canale cinque molto soddisfatto del risultato. Per anni aveva sognato un nuovo naso e finalmente ora può esibire un volto più simmetrico e armonioso. Sono in tanti però a pensare che Francesco non ne avesse proprio bisogno, ma lui risponde chiarendo di aver avuto la necessità di risolver un complesso che si portava dietro dalla adolescenza.

Non è la prima volta che si sottopone ad interventi di chirurgia estetica. Solo qualche mese fa era volato sempre in Turchia per modificare ancora una volta il suo volto. In quell’occasione si ero sottoposto ad un delicato trapianto di barba che gli aveva creato una infezione, fortunatamente guarita in poco tempo. Chiofalo nonostante la volontà di modificare il suo aspetto fisico ha sempre dichiarato di non ritenersi una persona insicura. Anzi l’influencer afferma di essere invece molto sicuro di sé ammettendo pubblicamente i suoi ritocchi.

Molti uomini del mondo dello spettacolo sono ricorsi alla chirurgia senza avere il coraggio di ammetterlo, solo questo atteggiamento per Francesco può essere considerato come insicurezza. Lui invece ci tiene a specificare di voler solo migliorarsi fisicamente ma di non vergognarsi di ammetterlo al modo.