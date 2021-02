Cerchiamo di capire come mai, la bella e brava Antonella Clerici ha fatto questa particolare dichiarazione sul suo programma.

Il programma che va in onda tutti i giorni intorno alle 12, e condotto dalla bravissima Antonella Clerici è davvero molto seguito.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Antonella sul suo programma, lasciando tutti senza parole.

Antonella Clerici dichiara “La mia non è una trasmissione giusta”: vediamo il motivo

Il programma che vede al timone la super amata Antonella Clerici è tornato in onda oggi, intorno sempre alle 12 dopo l’interruzione di ieri, per seguire l’arrivo di Mario Draghi al Colle.

Ad inizio del collegamento, Antonella ha voluto intervenire e fare una particolare dichiarazione, che ha lasciato tutti senza parole.

Antonella, ha fatto ovviamente l’imbocca al lupo a Draghi e poi ha aggiunto:

“Questa non è la trasmissione giusta per parlare di politica. Siamo tornati. Ieri, come avete visto, non siamo andati in onda….Mario Draghi, che ha un curriculum di tutto rispetto, al di sopra della politica e delle parti.”

Ha poi continuato dicendo, che il suo programma si occupa di intrattenimento e di cucina, e viene fatto solamente qualche piccolo accenno a quello che accade nella vita di tutti i giorni, come succede nelle cucine di tutti noi.

Antonella, ha quindi dato il via ufficialmente alla trasmissione, dopo questo brevissimo momento, e c’è stato anche il collegamento con Serena Rossi, che vediamo in questi giorni, impegnata nella fiction Mina Settembre, che sta riscuotendo un grandissimo consenso di pubblico.

La trasmissione, poi è continuata con i suoi tanti momenti di intrattenimento e di ricette buonissime anche molto semplici da replicare, per stupire i nostro conviventi.

E voi seguite il programma condotto da Antonella Clerici “E’ sempre mezzogiorno” ? Cosa ne pensate di queste parole che ha dichiarato oggi la bella e brava Antonella?