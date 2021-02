Elisabetta Gregoraci svela il suo unico amore: “Con te il tempo trascorso è prezioso”

Elisabetta Gregoraci ha voluto fare finalmente chiarezza su quello che è il suo unico amore della sua vita con un post su Instagram

Un post su Instagram della showgirl ha lasciato i follower senza parole. Finalmente l’ex di Flavio Briatore ha voluto mettere un punto sulle chiacchiere e sul gossip nei suoi confronti. Sin dalla notizia della sua partecipazione al Grande Fratello Vip infatti tante voci si sono susseguite sul suo conto, con polemiche anche forti nei suoi confronti che l’hanno ferita molto. Ma la bellezza di Soverato è andata avanti per la propria strada, rispondendo a qualche provocazione e stando al gioco fino a quando ha potuto e voluto. Il mancato flirt con Pierpaolo Pretelli ha contribuito ad innescare gossip ed alterchi con le persone nella casa ma soprattutto all’esterno. Con le vicende personali e private che si sono intrecciate con quelle all’esterno. Adesso che è tornata alla sua vita normale ed agli affetti di sempre, ha voluto mettere a tacere tutti con una foto che non ha avuto bisogno di ulteriori spiegazioni.

Elisabetta Gregoraci ha voluto respingere al mittente tutte le accuse che le sono state mosse in queste settimane. Con un post ha spento polemiche e chiacchiericci. In queste ore nella casa del Grande Fratello si sta vivendo il dramma di Dayane Mello, con la scomparsa del fratello 26enne in un incidente d’auto. Ore drammatiche per la modella brasiliana, con le parole di vicinanza ed affetto che sono arrivate anche dalla showgirl. Che come detto ha pensato anche a fare chiarezza sul suo conto e sulle vicende personali: “Il tempo passato con te è quello più prezioso che c’è, quello che mi scalda il cuore e mi riempie di amore. Sei il mio ometto speciale e ti amo più di ogni altra cosa. 💙”. Il riferimento è per il figlio Nathan Falco, che si nota nella foto – pubblicata sotto – che la showgirl ha pubblicato sulla sua bacheca. Per il figlio l’ex di Briatore ha lasciato il GF Vip. Non avrebbe mai accettato di trascorrere le vacanze di Natale lontana dal suo unico amore.