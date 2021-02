Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Flavio Insinna sul programma l’Eredità che ha lasciato tutti senza parole.

Il programma super seguito del pre-serale condotto da Flavio Insinna, è l’Eredità ed ogni sera fa sempre il pieno di ascolti.

Vediamo insieme che cosa ha rivelato, lasciando tutti senza parole per i motivi.

Flavio Insinna rivela un segreto sull’Eredità e spiega le sue motivazioni

Nella puntata che è andata in onda ieri, il campione non è riuscito a vincere il montepremi che aveva messo da parte durante il gioco della ghigliottina.

Ma poco prima di comunicare la parola corretta, Flavio Insinna dichiara una cosa che lascia tutti senza parole, perché la confessa per la prima volta in diretta televisiva.

Le sue parole sono state le seguenti:

“Il brivido c’è per tutti. Non guardo la risposta per potermi godere il finale”

Quindi, come in molti pensavano, Flavio Insinna non è a conoscenza della risposta finale, e come i concorrenti ed il pubblico che li segue da casa, è in trepida attesa di verificare la risposta finale.

Insomma il programma tiene con il fiato sospeso tutti dal concorrente al presentatore, che fino alla fine cerca di indovinare anche lui la risposta corretta.

Il programma l’Eredità poi, negli ultimi periodi ha fatto nascere anche alcuni nuovi volti della televisione, con Cannoletta, che ha iniziato a collaborare con il programma pomeridiano che va in onda su Rai 2 come consulente scientifico.

In attesa della nuova puntata di questa sera, dove faremo il tifo per chi vincerà il montepremi, attenderemo con ansia la risposta corretta tutti insieme, come se partecipassimo direttamente noi a L’Eredità.

E voi seguite il programma condotto da Flavio Insinna? Eravate a conoscenza di questo segreto che ha svelato in diretta, e cosa ne pensate?