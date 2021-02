Vediamo insieme tutte le informazioni per quanto riguarda la nuova fiction targata Rai, ovvero Lolita Lobosco, che inizierà a breve.

Come abbiamo potuto vedere, dai vari spot in televisione, a breve inizierà la nuovissima fiction della Rai che si chiama Lolita Lobosco.

Vediamo insieme come è composto il cast, e anche qualche dettaglio in anteprima.

Lolita Lobosco tutta sulla nuova fiction: cast e qualche anticipazione

La nuovissima fiction in arrivo su Rai1 è tratta dai romanzi scritti da Gabriella Genisi, e stiamo parlando di Le indagini di Lolita Lobosco.

Si tratta di una commedia con qualche risvolto di giallo, ed inizierà ad andare in onda dal 21 febbraio, per solamente 4 settimane, ma già dagli spot in televisione è un successo assicurato.

La protagonista, ovvero Lolita, è interpretata dalla bravissima e bellissima Luisa Ranieri, ed il ruolo che ricopre è quello del Vicequestore.

La donna ha vissuto per molto tempo al nord d’Italia, ma nel momento che decide di tornare nella sua città al sud, iniziano le sue avventure raccontate da questa fiction.

Lolita, o Lola, come viene chiamata, sarà a capo di una sezione formata esclusivamente da uomini, e non dovrà solamente combattere il crimine ma anche altri problemi legati al suo essere donna.

Nel cast oltre, alla bravissima Luisa Ranieri, troviamo Jacopo Cullin, e Giovanni Ledeno che hanno il ruolo di Forte ed Esposito, due attendenti.

Poi ci sarò la mamma di Lolita, ovvero Nunzia, interpretata dalla bravissima Lunetta Savino, e sarà una figura anche ingombrante.

Tutta la fiction si svolge in Puglia, ed è stata davvero molto voluta da Luisa Ranieri, e dal marito Luca Zingaretti.

Quindi non ci resta che aspettare in trepida attesa la nuova fiction di Rai uno che si rivelerà un grandissimo successo, anche grazie ai suoi interpreti tutti di altissimo livello.