Vediamo insieme che cosa si vocifera sulla fiction Che Dio ci aiuti 6, tanto amato dal pubblico e quale personaggio compirà questa scelta.

La fiction che va in onda sulla Rai, ovvero Che Dio ci aiuti è giunta alla sua sesta edizione, ed ogni volta fa il pieno di ascolti.

Ma si vocifera di qualcosa che potrebbe accadere, a breve, ma che non farà molto piacere al pubblico che la segue da casa con tanto affetto, vediamo meglio di che cosa si tratta.

Che Dio ci aiuti 6: il personaggio tanto amato dice addio alla fiction!

In questi ultimi anni, la fiction Che Dio ci aiuti, è stata una di quelle che ha riscosso maggiore successo tra il pubblico, e come sappiamo è giunta ben alla sesta edizione.

In tutti questi anni, ci sono stati vari addii, da parte di alcuni personaggi, ma quello che sta iniziando a girare sul web in queste ore, come voce di un altro addio, lascia davvero senza parole, perché il personaggio è super amato e seguito.

Stiamo parlando di Nino, ovvero l’avvocato, che sembra al termine di questa stagione, terminerà la sua partecipazione alla fiction, super amata della Rai.

Le voci, sono davvero molte, sul suo possibile addio, tanto che l’attore Gianmarco Saurino, ha dovuto fare chiarezza in una recente intervista rilasciata al giornale Gente.

Vediamo insieme che cosa ha detto:

“Per quanto il pubblico si affezioni al personaggio, il nostro lavoro è quello di raccontare una storia. Se si esaurisce, inutile reiterare”

Quindi la sua dichiarazione potrebbe sembrare una sorta di conferma delle voci che stanno circolando, in modo davvero insistente in questi ultimi giorni sul web, e non solo.

E voi cosa ne pensate di questo possibile addio dell’attore dalla fiction Che Dio ci aiuti? Siete d’accordo con le sue parole, oppure prevale il cuore e non volete che abbandoni?