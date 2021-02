Vediamo meglio insieme a che cosa si riferiva l’attore Giuseppe Zeno, sulla fiction Mina Settembre, e perché è stato difficile.

Una nuova fiction è iniziata da poche settimane, ma stà entrando nel cuore di moltissimi italiani, stiamo parlando di Mina Settembre.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato, e perché, l’attore Giuseppe Zeno, su qualcosa che è successo.

Mina Settembre: Giuseppe Zeno confessa “é stato davvero difficile”

Lui è un bellissimo e bravissimo attore, stiamo parlando di Giuseppe Zeno, che possiamo vedere tutte le settimane nella fiction Mina Settembre, con la bella Serena Rossi.

Il suo personaggio è quello di Domenico, il ginecologo del consultorio dove lavora la super amata Mina, che ne combina sempre qualcuna.

Tutta la fiction è ambientata a Napoli, la stessa città dove sono nati anche molti attori, compreso Giuseppe Zeno, che in una recente intervista ha parlato proprio della bellissima cittadina.

Le sue parole sono state le seguenti:

“E’ una città decisamente complicata, una bellissima sirena d’argento che però ha un male. Nella fiction raccontiamo la Napoli borghese e quella del disagio sociale….”

Come abbiamo potuto modo di vedere, il cuore di Mina è diviso, per il momento, tra il suo ex marito Claudio, interpretato da Giorgio Pasotti, e Domenico, interpretato appunto da Giuseppe Zeno.

Per il momento, sembra che in prima posizione ci sia il bel ginecologo, ma stando alle varie voci che circolano sul web, che qualcosa potrebbe accadere, e far cambiare tutte le carte in tavola.

Nella fiction, come possiamo vedere c’è una grande presenza di donne, ed anche la registra lo è, insomma un bellissima scelta e Zeno, ha dichiarato che gli è molto piaciuto fare il cavaliere con tutte loro.

Al momento, non ci sono altre voci, in particolare, sulle anticipazioni della fiction che stà prendendo sempre più piede, ovvero Mina Settembre, che vedremo nuovamente in onda questa domenica, con la sua quinta puntata.

E voi cosa ne pensate di Serena Rossi nel ruolo di Mina? Vi stà appassionando la nuova fiction targata Rai?