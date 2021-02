Vediamo insieme che cosa sta succedendo al programma super amato di Milly Carlucci, ovvero Il Cantante mascherato, e quale modifica ci sarà.

Il programma che abbiamo iniziato a vedere la scorsa settimana, condotto sempre in modo magistrale da Milly Carlucci è proprio Il Cantante mascherato.

Ma per la messa in onda di questa settimana sembra esserci una modifica a quello che si era pensato in partenza, vediamo meglio cosa succederà.

Il cantante mascherato cambio di programmazione: Tutti i dettagli

Come sappiamo l‘appuntamento con il programma che vede al timone la super amata e bravissima Milly Carlucci è il venerdì sera.

Ovviamente, la trasmissione andando in diretta, la stanno preparando, ma c’è una piccola modifica al palinsesto televisivo, che renderà sicuramente molto contenti i telespettatori del Cantante Mascherato.

Si perché, come è successo la scorsa settimana, dove il sabato è andato in onda un’anteprima del programma, anche questo sabato, sempre alle 15, ci sarà uno speciale del Cantante Mascherato.

Molto probabilmente si tratta di una sorta di riepilogo degli indizi che sono stati dati in queste due puntate, dai giudici in studio.

Sicuramente, avremmo modo anche di vedere nuovamente i momenti di maggiore interesse di tutte e due le puntate.

Il nuovo appuntamento con Milly Carlucci e tutti i personaggi famosi sotto le maschere quindi è sia per venerdì alle 21.25, m anche per sabato alle 15.

Come era già accaduto, lo scorso anno con la prima edizione del programma, stà riscuotendo un grandissimo consenso di pubblico, sia adulto che non.

In questi giorni poi, sul profilo social del programma, si sta facendo una sorta di riassunto per quanto riguarda i vari indizi e le ipotesi.

Ma nella maschera della pecorella, sono quasi tutti certi che si nasconda la bravissima e bellissima Francesca Fialdini.

E voi siete d’accordo con il nome di chi si nasconde sotto la maschera della pecorella? Vi fa piacere avere un doppio appuntamento con Il Cantante mascherato?