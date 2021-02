L’ex gieffino Stefano Bettarini non ci sta e alla notizia del salvataggio di Alda D’Eusanio dall’eliminazione dalla Casa si scaglia furioso contro Alfonso Signorini sui social. Le sue parole nel lungo post su Instagram.

Alla fine è successo, anche se nessuno se lo aspettava: Alda D’Eusanio, concorrente appena entrata nella Casa del Grande Fratello Vip e che tutti davano ormai per squalificata a causa di una sua frase infelice, è salva grazie alle scelte della produzione e di Alfonso Signorini che Stefano Bettarini ha criticato aspramente sui social. L’ex gieffino è furioso perché a lui certe parole erano costate l’eliminazione, e adesso quindi accusa il conduttore di mancata coerenza: “A seconda della direzione del vento sventoli come una bandiera“, ha scritto tra le altre cose. Ecco le sue parole contenute nel lungo post.

Bettarini contro il GF Vip 5

Bettarini svariate volte aveva attaccato il GF: la propria espulsione dal reality non gli era proprio andata giù, aveva infatti accusato gli autori di essere ingiusti con le scelte riguardanti chi eliminare e chi meno. Un intercalare toscano da lui pronunciato davanti alle telecamere era infatti stato giudicato come una bestemmia mentre per altri gieffini non era stato riservato lo stesso trattamento: questo ciò che l’ex concorrente ha spesso ripetuto, sfogandosi con lunghi post su Instagram.

Questa volta però l’ex calciatore ha raccolto il consenso di tantissimi telespettatori che insieme a lui sui social si sono dichiarati increduli alla notizia della mancata squalifica di Ada D’Eusanio, salvata dal pubblico con un rapido televoto aperto in diretta.

La puntata ha infatti infiammato il web sull’argomento: la concorrente entrata da poco nella Casa ha pronunciato la parola dispregiativa ‘ne*ro’, molto offensiva e che tra l’altro era costata l’eliminazione a Fausto Leali a settembre.

È stata proprio la decisione di delegare al pubblico la scelta di salvare o meno la concorrente che ha suscitato la polemica: in tutti gli altri casi la decisione era stata presa direttamente dagli autori senza nessun passaggio al televoto.

Leggi anche -> Gf Vip: Alda D’Eusanio stoccata finale sulla Ruta “si messa con un sgorbio” -VIDEO

Leggi anche -> GF VIP, le urla di Pierpaolo Pretelli: “Devi uscire l’8”

Stefano Bettarini: il post su Instagram

E così Bettarini si è sfogato su Instagram in una lunga lettera diretta proprio al conduttore del GF Vip Alfonso Signorini. Poco importa se Signorini in puntata si è dichiarato non d’accordo con le decisioni delle squalifiche precedenti (“Non ero d’accordo, solo che non lo sa nessuno“, ha detto): l’ex gieffino ha postato un video del momento accompagnandolo a parole durissime.

“Ci si aspettava da te, conduttore e condottiero, uomo che aveva grandi responsabilità verso il pubblico sovrano, imparzialità e coerenza, avresti dovuto dare il giusto esempio. Tu saresti dovuto essere più di tutti al di sopra delle parti. Tu che a seconda della direzione del vento sventoli come una bandiera“, ha scritto Bettarini nel lungo post, invitando Signorini ad essere più coerente con se stesso.

Dopo averlo definito “abile a pescare nel torbido per accaparrare consensi“, Bettarini ha accusato il conduttore del GF Vip 5 di averlo attaccato “dall’alto di una telecamera” senza fornirgli un modo per replicare. Un “atteggiamento di una bassezza infinita“, lo ha giudicato l’ex gieffino, ironizzando su come ci si confronta ad armi pari solo “tra chi ha le pa*le“.

“Hai riempito pagine e pagine di una TV orrenda. Il grande escluso ed il solo squalificato di questo pazzo circo che è stato il GF Vip 2020/2021. Mai più con te, unica soluzione saggia che possa prendere la rete“, ha concluso durissimo Bettarini.

Tanti i followers che si sono detti d’accordo con le sue parole, tra cui anche due famosi ex gieffini e come lui squalificati dal gioco Salvo Veneziano e Filippo Nardi.

Come reagirà Alfonso Signorini dopo tutta questa polemica social?