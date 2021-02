Antonella Clerici è stata ospitata in collegamento da casa a Domenica In ma con lei c’era un’ospite d’eccezione: la figlia dodicenne Maelle, che ha cucinato un piatto in diretta. Ecco la sua ricetta.

Antonella Clerici in collegamento da casa con lo studio di Domenica In ha presentato la figlia Maelle, nata nel 2009 dall’amore tra la conduttrice tv e Eddy Martens. La dodicenne è molto brava in cucina, tanto che la mamma orgogliosa di lei ha detto: “La vera cuoca in casa è lei!“. Ecco che cosa hanno preparato insieme in diretta sotto gli occhi attenti di ‘zia Mara’.

L’amata conduttrice Antonella Clerici in collegamento con Mara Venier per Domenica In ha confessato di vivere un momento particolarmente felice: la sua vita nella casa ad Arquata Scrivia la passa in mezzo ai boschi e lontano dal frastuono della città, insieme al fidanzato Vittorio Garrone e alla figlia Maelle nata dalla sua precedente relazione con l’ex compagno Eddy Martens.

La nuova vita nei boschi di Antonella Clerici

La Clerici ha raccontato di come tutti i giorni si rechi a Milano per lavoro (che si trova a 50 minuti di auto dalla sua abitazione) e in particolare di come, una volta finita la giornata, sia per lei molto piacevole tornare nella propria casa nella quale la aspettano i suoi affetti più cari insieme ai cani di famiglia. “Nel tragitto leggo, guardo le mail, così quando arrivo a casa spengo tutto e mi dedico alla mia famiglia“, ha spiegato.

Una vita molto diversa da quella che era solita vivere Antonella: prima abitava a Roma, in città: “Ero una cittadina, mi sono trovata catapultata in una realtà molto più piccola ma molto bella: ho imparato dal bosco, dall’orto e dalla natura“.

La conduttrice poi ha rivelato che in molti l’avevano messa in guardia sul rischio di annoiarsi lontano dai grandi centri abitati, ma a Mara Venier ha confessato: “Certo, gli amici mi mancano, ma con la tecnologia riusciamo a rimanere in contatto“. E intanto Antonella può godersi la vita spensierata nei boschi con la sua Maelle.

Maelle e Antonella: un duo culinario

Proprio la dolcissima Maelle è intervenuta in diretta a Domenica In. Il duo madre-figlia ha così illustrato a Mara Vernier una ricetta che in realtà è tutta della dodicenne: “In casa la vera cuoca è lei“, ha ammesso infatti Antonella.

La figlia, pur essendo molto giovane, in effetti ha dimostrato grandi capacità culinarie e un’ottima dimestichezza tra gli utensili del mestiere. Fino ad ora Maelle non era mai apparsa nei programmi con la madre (a parte una breve comparsa da piccola in braccio a mamma in tv) ma per questa volta ha deciso di fare un’eccezione ed ha così cucinato in diretta la sua torta salata ripiena di wurstel e formaggio brie, rimproverando però la mamma quando sbagliava i passaggi previsti.

“È una ricetta tutta sua, io non so dove l’abbia trovata. Ha fatto tutto da sola“, ha specificato Antonella, mostrandosi così molto orgogliosa della piccola che cresce sempre di più e che sembra seguire le orme della mamma.