Alfonso Signorini incriminato per la frase: “Chiediamo il ritiro immediato”

Alfonso Signorini nel mirino del web per via della frase infelice detta ieri sera al Grande Fratello Vip nei confronti di Elisabetta Gregoraci

Durante la 36ima puntata del GFVip non sono mancati i colpi di scena. Alfonso Signorini ha iniziato la puntata parlando subito del caso Alda D’Eusanio e come tutti sappiamo, attraverso un televoto lampo, ha fatto scegliere al pubblico la sua sorte nella casa. E proprio ai telespettatori, sempre attenti e mai distratti, non è passata inosservata nemmeno una sua dichiarazione al quanto scioccante nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Vediamo insieme cosa è successo.

Clamorosa gaffe di Alfonso Signorini nei confronti della Gregoraci

Ieri sera, al Grande Fratello Vip è andato in onda l’ennesimo confronto tra Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci. Ormai come accade da mesi, si parla di un qualcosa che non è mai esistito ma che tutti compreso Alfonso Signorini si ostinano a portare avanti. Infatti, la show girl calabrese, ieri si è resa protagonista di un nuovo teatrino che al pubblico a casa non è affatto piaciuto.

Ancora meno, poi, le dichiarazioni del conduttore che si è lasciato andare ad uno scivolone eclatante. Nel corso del siparietto, Signorini accanto all’ex gieffina le ha chiesto se non si sentisse una merdaccia. Quest’ultima, però, molto imbarazzata ha cercato di sdrammatizzare il tutto con un sorriso affermando che non ha fatto nulla di male e ha la coscienza apposto.

Il dissenso del pubblico

Ma il vero colpo di scena, avvenuto al Grande Fratello Vip, che ha indignato i telespettatori a casa è accaduto dopo poco. Alfonso Signorini rivolgendosi sempre alla Gregoraci ha aggiunto ancora: “Quando torni a casa picchia la Gregoraci, tu non sai perché, ma lei sì”.

Ovviamente, consapevole di ciò che avrebbe scatenato, ha aggiunto anche che a breve si sarebbero aperte tutte “le cataratte sulla violenza sulle donne e che ormai non si può dire più nulla”. Si tratta in effetti di un proverbio cinese, ma vista la reazione del web, a poco sono servite le sue “scuse”. Dai social, infatti, si legge solo una cosa: “Chiediamo il ritiro immediato di Alfonso, vergogna!”