Bianca Guaccero, la scollatura che fa cadere i follower ai suoi piedi: “Magnifica”

Bianca Guaccero ha fatto impazzire i follower di Instagram con una foto che ha evidenziato un dettaglio bollente non passato inosservato

La conduttrice pugliese ha postato una foto su Instagram che ha messo in evidenza un dettaglio bollente che non è passato inosservato. Tra i vari successi che hanno caratterizzato gli ultimi mesi della padrona di casa di Detto Fatto c’è stato un episodio che ha segnato la sua vita professionale. Quella leggerezza con il tutorial sulle donne che ha prodotto un caos terribile, un eco mediatico negativo nei suoi confronti e del suo staff che l’ha fatta soffrire molto. E che ha prodotto la sospensione del programma della Rai per alcune settimana. Riparato l’errore e riacquisito l’affetto dei fan nei suoi confronti, adesso pare si sia messo alle spalle le critiche e le difficoltà. E grazie anche all’affetto dei suoi follower di Instagram ha recuperato anche quella sicurezza che nei momenti difficili viene a mancare. L’ultimo post che ha pubblicato su Instagram ha confermato tutta la passione che i fan hanno nei suoi confronti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Bianca Guaccero è una protagonista del web e della televisione. Non solo nei panni di conduttrice ma anche in quelli di attrice appare a suo agio. La bellezza pugliese sa farsi apprezzare non solo per il suo carattere spontaneo che tiene incollati gli spettatori allo schermo, ma anche per le sue qualità fisiche che le consentono di essere un personaggio amatissimo. Il suo successo sui social è certificato dai numeri che parlano a suo favore. E che la rendono personaggio pubblico a tutti gli effetti, al pari di un influencer di successo. Come detto l’ultimo post è stato da perdere il fiato, con la scollatura in evidenza che ha fatto impazzire i suoi fan, ancora una volta ai suoi piedi. In tanti l’hanno definita meravigliosa, e hanno anche confessato di impazzire per lei. Che appare in tutta la sua forma fisica smagliante e con delle curve che non lasciano spazio all’immaginazione. Post che abbiamo pubblicato sotto, a voi i commenti.