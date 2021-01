Caterina Balivo tra le bellezze milanesi: “Qui per un progetto di lavoro”

Caterina Balivo ha postato delle foto su Instagram mostrando alcuni luoghi simbolo della città di Milano. Scopriamo il motivo del suo viaggio

La conduttrice napoletana ha postato una foto su Instagram che ha annunciato un nuovo progetto di lavoro che a breve la vedrà protagonista, probabilmente in televisione. Sono stati giorni importanti per lei, quelli che hanno annunciato già il suo ritorno in tv dopo aver trascorso molti mesi lontani da studi televisivi e programmi a causa dell’emergenza Coronavirus. Infatti la bellezza di Secondigliano aveva fatto una scelta ben precisa con l’arrivo del primo lockdown. Ossia quella di rimanere accanto alla sua famiglia in un momento delicato per il paese. Con il rischio contagio da scongiurare. I follower non avevano preso molto bene questa sua decisione, e per questo motivo sotto i post che pubblicava tanti erano i commenti che la esortavano a cambiare idea e a tornare alla guida di un programma televisivo. Adesso per lei è arrivato il momento di rompere gli indugi, con il ritorno al lavoro che ama, anche se non in un programma tutto suo. Infatti con un post su Instagram la diretta interessata aveva svelato tutto: “E da venerdì sera si torna in tv! Milly, vengo da te 🎭”.

Caterina Balivo torna in televisione nella giuria de “Il cantante mascherato”, lo show di Milly Carlucci che tornerà in tv dal prossimo 29 gennaio. Su questo annuncio che la diretta interessata ha dato su Istagram ci sono state delle polemiche. In quanto si era ipotizzata la partecipazione al posto della conduttrice napoletana di Elisa Isoardi. Nessun posto rubato alla Isoardi: la smentita ufficiale è arrivata direttamente dalla Carlucci che ci ha tenuto a precisare che quella della Balivo è stata una scelta ben precisa. E che mai è stata presa in considerazione la partecipazione nella giuria della Isoardi. Polemica chiusa, insomma, con la conduttrice napoletana che non vede l’ora di poter tornare in tv, anche se nella veste insolita di componente della giuria di un programma non suo. Intanto la conduttrice continua a dare informazioni sul suo futuro da Instagram. Con un nuovo post infatti ha comunicato di trovarsi a Milano, tra le bellezze del capoluogo lombardo, per impegni lavorativi: “Riguardo queste foto scattate ieri al 50° piano della Torre di Isozaki e penso di aver vissuto davvero una experience direbbero gli americani. Entri in un ascensore che ti porta su e in poco tempo sali sulla terrazza più alta di #Milano. E’ una delle viste mozzafiato mai viste. In stories troverete delle riprese live del momento! PS: ero qui per un progetto di lavoro“. Tante le ipotesi che si stanno facendo sul suo conto. Si tratta di impegni lavorativi inerenti alla partecipazione a Il cantante mascherato o di nuovi impegni lavorativi in televisione? Al momento la diretta interessata non ha fornito ulteriori dettagli sulla sua presenza a Milano. Nelle prossime ore scopriremo di sicuro di cosa si tratta.