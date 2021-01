Dopo otto mesi di relazione due amatissimi protagonisti di Uomini e Donne hanno deciso di dirsi addio per sempre.

Storia d’amore al capolinea tra Sara Shaimi e Sonny Di Meo. La coppia nata nel programma di Maria De Filippi, dopo solo otto mesi di relazione ha annunciato la fine della relazione. La bella tronista di Uomini e Donne aveva mostrato subito interesse per il corteggiatore Sonny e dopo un percorso negli studi di Cinecittà, abbastanza travagliato, aveva deciso di sceglierlo, iniziando così una storia d’amore al di fuori del programma. Per i primi mesi tutto sembrava funzionare e la coppia appariva spesso sui social felice e innamorata. Poi improvvisamente è successo qualcosa e la coppia è entrata in crisi decidendo di mettere un punto alla relazione. A dare per primo la notizia è stato proprio Sonny Di Meo che attraverso la pubblicazione di un lungo post Instagram, ha racconta di non essere ancora pronto a fare un video ma di voler condividere comunque la notizia con i fan che in tutti questi mesi hanno supportato la coppia. Purtroppo, racconta, nei mesi scorsi si sono accorti di avere visioni della vita completamente differenti e caratteri incompatibili. Dopo numerose discussioni e momenti di crisi hanno quindi deciso di dirsi addio. Sonny inoltre, chiede ai fan di essere carini, chiarendo il fatto che indipendentemente dal contesto nel quale una coppia si conosca, ci vuole del tempo per capire se si è fatti l’uno per l’altra. “A volte dura per tutta la vita e a volte rimane solo un ricordo” ha scritto nel post, e questa volta purtroppo l’opzione è stata la seconda.

Sara per il momento ha preferito mantenere stretto riserbo non condividendo nessuna informazione con i proprio follower, ma nelle scorse settimane erano già venute a galla alcune notizie che avevano fatto pensare ad una crisi di coppia. In un servizio pubblicato al settimanale Di Più era trapelata una lite tra Sara Shaimi e Sonny Di Meo: la bella tronista aveva manifestato la voglia di fare un passo avanti nel rapporto andando a convivere, ma Sonny avrebbe rifiutato. Sara vive a Roma e lavora come hostess mentre Sonny abita a Milano e non ha ancora le idee chiare sul suo futuro, anche se sembrerebbe voglia aprire un bar proprio nel capoluogo meneghino.

Due progetti di vita completamente differenti che forse sono stati da ostacolo al consolidamento della relazione. Nonostante la fine della relazione Sonny scrive di credere nell’amore e alla fine del post chiede a tutti i suoi fan di mostrare sensibilità in un momento di grande sofferenza.