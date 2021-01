Live non è la D’Urso: Guenda Goria infuriata con Filippo Nardi “ci sei o ci fai?”

Live non è la D’Urso confronto di fuoco tra Guenda Goria e Filippo Nardi, dopo l’espulsione del vippone dal Gf Vip per alcune frasi inopportune contro Maria Teresa Ruta, torna in sua difesa la figlia Guenda, “sbagliare è umano perseverare è diabolico” ecco cosa è successo

Nella puntata di ieri sera di Live Non è la D’Urso, abbiamo visto un confronto molto acceso tra Guenda Goria e Filippo Nardi, come ormai è noto Filippo è stato squalificato dalla casa del Gf Vip per aver detto alcune frasi ignobili contro Maria Teresa Ruta, la madre di Guenda, per questo motivo la ex gieffina è stata molto dura nei confronti di Nardi, il quale oltre ad aver offeso sua madre mentre era nel reality, una volta uscito non si risparmiato dal continuare a scrivere e a postare frecciatine sui social contro la Ruta, in particolare, dopo l’ultima crisi di Maria Teresa, ha scritto un commento sotto il video in cui veniva ripresa mentre entrava in crisi dicendo “borderline?” ma vediamo cosa è successo nel programma di Barbara D’Urso.

Guenda si è sentita nuovamente offesa leggendo quel commento rivolto a sua madre, perché le ha fatto capire che Filippo Nardi non ha affatto imparato la lezione, anzi, continua tranquillamente ad aggredire la Ruta, senza che quest’ultima le abbia fatto qualcosa, tutto ciò a suscitato un enorme scalpore anche sul web, infatti gli utenti sono tutti d’accordo nel dire che Nardi quella squalifica dal reality se l’è meritata, anche se non è servita a molto, visto che ora continua indisturbato ad offendere Maria Teresa e altre donne della casa del Gf Vip.

Live non è la D’Urso, scontro tra Guenda e Filippo Nardi, interviene anche l’ex marito della Ruta, Amedeo Goria

“Mi sei sembrato il Morgan della situazione”

Amedeo Goria asfalta Filippo Nardi a Live #noneladurso con una sola frase! pic.twitter.com/uMYQFk1rh1 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 18, 2021

Filippo Nardi sembra proprio non aver imparato la lezione, dopo essere stato squalificato dalla casa del Gf Vip sembrava anche aver capito di aver sbagliato per quelle frasi inaccettabili rivolte a Maria Teresa Ruta, ma purtroppo non è così, ha colpito ancora sui social commentando con una frase sgradevole il video in cui la Ruta ha avuto una crisi per via dei troppi giorni di isolamento dal mondo esterno, ha scritto “borderline?” come per dire che è una donna bipolare e pazza, come già aveva affermato e proprio per queste frasi era stato sbattuto fuori dal reality, per questo motivo Guenda Goria e suo padre Amedeo Goria si sono infuriati contro di lui.

Nardi ha anche provato a giustificarsi, dicendo che quel commento era rivolto a un utente e che voleva correggere questa persona, ma come si è visto dal confronto che hanno avuto i tre, alla fine è stato smascherato perché non c’era nessun commento precedente da correggere, per questo è voluta intervenire Guenda dicendo “Voglio chiederti: ci sei o ci fai? Abbiamo litigato un mese fa, hai detto delle cose molto gravi nei confronti di mamma, io ti ho molto attaccato e tu mi hai chiesto scusa e io ho accettato le tue scuse. Poi ci siamo anche chiariti di persona, mi hai chiamato tante volte per farlo, ora mi chiedo: per quale motivo continui a commentare le cose di mia madre?” quindi Guenda in passato l’aveva anche perdonato per quelle frasi, ma oggi, vedendo quel commento contro una donna che sta male e sta soffrendo, non riesce a andare oltre infatti ha dichiarato “sbagliare è umano ma perseverare è diabolico“. A questo punto è intervenuto anche Amedeo il quale si è detto stupito di un uomo come lui che sia arrivato al punto di offendere una donna dell’eta di Maria Teresa, che non è di certo una ragazzina ma ormai una Donna adulta.

Filippo ha ovviamente continuato a negare e a chiedere scusa ai due famigliari della Ruta, vedremo se Alfonso Signorini vorrà comunicare a Maria Teresa cosa sta accadendo al di fuori del reality.