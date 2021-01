Diletta Leotta, la scollatura è da perdere il fiato: “Sei davvero innamorata?”

Diletta Leotta è finita al centro del gossip per la relazione con l’attore turco Can Yaman. Ma una sua storia non passa inosservata

La giornalista e conduttrice è finita al centro dell’attenzione del gossip per via della sua più che presunta relazione con l’attore turco Can Yaman. Nei giorni scorsi era stata avvistata nello stesso albergo della star del cinema, poi vari indizi che avrebbero confermato la loro storia d’amore. Poi ci ha pensato il settimanale Chi a lanciare lo scoop con il bacio tra i due scattato nell’albergo romano. Insomma, la giornalista sportiva sembra aver dimenticato in fretta il suo ex Daniele Scardina. Dopo la rottura con il pugile King Toretto tante erano state le storie sul suo conto. Per via di un simpatico spot insieme, qualcuno aveva anche ipotizzato un flirt tra la bellezza siciliana ed il campione del Milan Zlatan Ibrahimociv. Relazione smentita da entrambi i diretti interessati. Adesso però la giornalista sportiva è di nuovo al centro dell’attenzione per via di alcune sue ultime uscite sul web.

Diletta Leotta è un personaggio molto seguito non solo nelle sue apparizioni televisive ma anche sul web. Tanti gli indizi che sembra voler lanciare, prima di tutti quel mazzo di fiori che ha mostrato a tutti con grande emozione. Poco fa la bellezza catanese ha pubblicato una storia su Instagram dove ha messo in evidenza una scollatura abbondante che ha fatto perdere la testa ai suoi follower. Poi di seguito ha inquadrato un tramonto, con lo sguardo perso di chi aspetta il ritorno della persona amata. La bella immagine ed il pensiero che quel video sia stato rivolto all’attore turco ha scatenato i follower che hanno chiesto in tanti se fosse veramente innamorata. In attesa di avere una risposta vi riproponiamo il video che la conduttrice ha pubblicato lasciando come sempre a voi i commenti. E soprattutto, cosa ne pensate di una possibile relazione tra i due personaggi così famosi?