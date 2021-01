Benedetta Parodi, il dettaglio che non sfugge ai follower: “Caressa è fortunato”

Benedetta Parodi ha postato una foto su Instagram che ha messo in risalto le sue qualità fisiche, non passate inosservate. I dettagli

La conduttrice ha postato una foto su Instagram che è stata molto apprezzata di suoi follower. La 48enne sorella di Cristina è molto seguita sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook, dove delizia i suoi follower con tante ricette che prendono per la gola. La moglie di Fabio Caressa è diventata ormai un personaggio pubblico grazie alla sua presenza in televisione con i suoi programmi di cucina, ma anche per la sua popolarità sui social. Come detto tantissimi i follower che la seguono e che ne apprezzano le qualità non solo di conduttrice e giornalista ma anche come donna. Infatti a 48 anni per i follower resta una donna molto attraente, che riesce a catturare l’attenzione dei suoi fan anche con scatti che mettono in evidenza le sue qualità fisiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

Benedetta Parodi è un personaggio televisivo molto apprezzato. Con Bake Office Italia e Senti chi mangia ha mostrato tutta la sua abilità nella conduzione, lasciando spesso senza parole i fan che l’hanno apprezzata anche in tutto il suo fascino. Cosa che è accaduta anche con l’ultimo post che ha pubblicato, dove è stata apprezzata dai follower che hanno notato un dettaglio che non è passato in secondo piano. Seduta sul divano, ha mostrato una gonna cortissima e la perfezione delle sue gambe. Con il commento “Trucco, parrucco… e si vola a fare la spesa” ha evidenziato le restrizioni in atto per l’emergenza Coronavirus che permettono ancora oggi, dopo mesi, poche e limitate uscite. Tanti i commenti da parte dei follower che hanno apprezzato le sue qualità fisiche che come detto spesso non passano inosservate. Uno dei follower le ha scritto: “Caressa è fortunato ad avere una moglie così”. Con tanti follower che si sono accodati a questo complimento. Foto pubblicata sotto, a voi i commenti.