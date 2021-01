Coronavirus, anche Leclerc positivo. Le condizioni del pilota della Ferrari

Coronavirus, anche il pilota della Ferrari è risultato positivo al tampone. Le condizioni del monegasco comunicate dallo staff di Maranello

Anche il giovane pilota della Ferrari è risultato positivo al Coronavirus. A darne notizia è stato lo staff del Cavallino che ha anche fornito i dettagli sullo stato di salute del monegasco, che adesso si trova in isolamento nella sua abitazione di Montecarlo. Dall’account Instagram il team di Maranello, con una storia, ha fornito tutti i dettagli sul pilota: “Mi sento bene, ho solo sintomi lievi” ha dichiarato Leclerc.

Dal profilo Instagram la Ferrari da chiarito che il pilota è stato a contatto con una persona che poi è risultata positiva al tampone. Dagli accertamenti effettuati sul 23enne di Montecarlo è arrivata la conferma del contagio. Il campioncino della casa di Maranello è solo l’ultimo sportivo in ordine di tempo che è risultato positivo al tampone Covid-19. La lista, soprattutto in Italia, è davvero ampia.

Coronavirus che ha colpito anche il giovane pilota della Ferrati Charles Leclerc. Come detto è stata il team di Maranello a darne notizia tramite l’account Instagram. Anche riportando le parole del diretto interessato che ha voluto rassicurare tutti i suoi fan e gli sportivi tifosi della Ferrati: “Sono stato sottoposto a controlli regolari, rispettando le misure di sicurezza e dei protocolli del mio team” ha spiegato il pilota. Che ha poi aggiunto: “Ho scoperto di essere entrato a contatto con una persona che è risultata positiva, e da quel momento è scattato il mio isolamento”.

Purtroppo però non è bastato ad evitargli la positività. Infatti dal tampone è emerso il contagio al Covid 19 per il giovane ferrarista. Che come anticipato resterà in isolamento fino a quando i tamponi non accerteranno la sua negatività. Solo sintomi lievi per Leclerc, che aggiunge il suo nome in una lista già lunga di personaggi dello sport che hanno contratto il virus.